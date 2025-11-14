Kurator till Vuxenpsykiatriska mottagningen i Kristianstad
2025-11-14
Gör skillnad. Varje dag.
Vi har nu möjligheten att välkomna en kurator som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss. Är du en engagerad kurator med utvecklingsfokus som vill ligga i framkant och påverka framtidens öppenvårdspsykiatri? Då kan du vara den vi söker.
Verksamhetsområde (VO) vuxenpsykiatri Kristianstad bedriver öppenvård i Hässleholm, Kristianstad, Simrishamn och Ystad. All slutenvård och akutmottagning ligger i Kristianstad. I vårt upptagningsområde bor cirka 200 000 människor. Vi har ett gott samarbete med kommunerna genom samverkansmöten och vårdplaneringar.
På vår mottagning i Kristianstad arbetar cirka 70 medarbetare utifrån olika yrkesprofessioner. Vårt upptagningsområde innefattar Kristianstad, Östra Göinge och Bromölla kommun där vi bedriver högspecialiserad öppenvård i tvärprofessionella team. Utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter är vårt uppdrag inom specialistpsykiatri att erbjuda våra invånare bedömning, utredning, diagnostik, vård och behandling utifrån den evidens som finns.
Vår verksamhet är en arbetsplats med kompetent och engagerad personal som ständigt jobbar med att utveckla och förbättra mottagningens arbete.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsmiljö i en verksamhet som är i ett spännande förändringsarbete, där vi nu inför standardiserade vårdprocesser och ett nytt digitalt vårdsystem.
I rollen som kurator hos oss bidrar du i teamarbetet med din specifika yrkeskompetens och gör kvalificerade bedömningar och sociala utredningar. Du arbetar också med våra patienter genom individuella samtal och i förekommande fall även inom gruppverksamhet. Som kurator är du ansvarig för att skapa goda relationer med berörda kommuner, psykiatrisk öppenvård och offentliga instanser. I arbetsuppgifterna ingår även av att bevaka det sociala perspektivet avseende boende, barn, familj, ekonomi, arbete och/eller studier samt övrig sysselsättning. Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Är du legitimerad hälso- och sjukvårdskurator är detta starkt meriterande. Tillhör du en legitimerad yrkesgrupp är språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. För icke legitimationsyrken krävs goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Har du erfarenhet av arbete inom psykiatrisk öppenvård ser vi även det som meriterande för tjänsten. Vidare ser vi positivt på om du har kunskap om kommunala verksamheter och/eller kunskap i lagstiftning gällande socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
Detta är en roll för dig som har god samarbetsförmåga, ser möjligheter och är trygg i din yrkesroll. Därtill är du nyfiken, lyhörd och tålmodig. Du tar gärna initiativ och har en god organisationsförmåga. Du har också en god förmåga att tillsammans med patienter och medarbetare upprätta planer samt en vilja att aktivt delta i verksamhetens utvecklingsarbete.
Då vi arbetar i team är vi måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid samarbetsförmåga, empatiskt förhållningssätt samt personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I den här rekryteringen tillämpas löpande urval så varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi planerar att hålla intervjuer den 12/12 samt den 16/12.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
Nadja Andersson, Enhetschef 044-309 28 97, Nadja.Andersson@skane.se
9604562