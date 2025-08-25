Kurator till Vuxenpsykiatrimottagning psykos i Landskrona
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Kuratorjobb / Landskrona Visa alla kuratorjobb i Landskrona
Uppskattar du ett bra samarbete med dina kollegor? Tycker du om att bidra med din kompetens till dina kollegor i andra professioner? Då kan detta vara tjänsten för dig! Nu söker vi en kurator på ett graviditetsvikarierat till oss på Vuxenpsykiatrimottagning psykos i Landskrona.
Psykosmottagningen i Landskrona bedriver rehabilitering, dagpsykiatri och öppenvård för människor med psykossjukdom där vårdinsatserna alltid anpassas utifrån patientens behov. Vår vård bygger på samarbete och ett ömsesidigt förtroende mellan patient och vårdpersonal, där patientens vårdbehov står i första rummet. Målsättningen är att ge individer en unik och anpassad vård. Behandlingen syftar till att stödja individen i att återvinna sin funktionsförmåga inom livets olika områden; personlig vård, boende, arbete/studier och fritid. Ett särskilt fokus hos oss är unga nyinsjuknade personer, där vi arbetar med hela familjen och nätverket (NIP). Vi ser anhöriga som en mycket värdefull och naturlig del i behandlingen av våra patienter med psykosdiagnos.
Hos oss har varje patient en fast vårdkontakt som tillsammans med patienten gör upp en individuell behandlingsplan. Våra psykosociala behandlingsmetoder sker i tvärprofessionella samarbeten, både enskilt och i grupp. Detta är en viktig del av behandlingen och vi har ett stort utbud av metoder för att kunna tillgodose patientens speciella behov. Vi arbetar i tvärprofessionellt team enligt behandlingsmodellen F-ACT (Flexibel Assertive Community Treatment), där det i våra team ingår sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, kurator, psykolog och läkare. Vi har regelbunden kontinuerlig samverkan med kommunens boendestödjare och boende. Du kommer även som kurator hos oss att ha förmånen att få arbeta i vår dagpsykiatri som vi erbjuder våra patienter.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Hos oss erbjuds du ett engagerande arbete tillsammans med arbetskamrater med lång erfarenhet av psykosvården. Du har varierande arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas både i profession och som person.
I rollen som kurator arbetar du med psykosocialt arbete i team med övriga yrkesprofessioner på enheten. Du har som kurator en viktig uppgift i att förmedla information om sociala stödåtgärder samt att samverka med myndigheter, kommunen, vårdgivare och andra samarbetspartners extern som internt. Arbetet är varierande och innefattar individuella samtal, anhörigsamtal och krissamtal. Arbetsuppgifterna innefattar kartläggning av patientens sociala hjälpbehov samt planering med kommunen med SIP och tjänstemannamöten. Du arbetar både med enskilda patienter och med familjer/nätverk. En viktig uppgift är att uppmärksamma anhörigas reaktioner och behov av stöd samt att uppmärksamma barnens situation. På mottagningen är kuratorn tillika barnombud. I rollen som kurator ingår också att hålla dig uppdaterad inom socialrätts- och sjukförsäkringsområdet samt handledning av studenter.
Som ny medarbetare hos oss erbjuder vi dig en individuellt anpassad introduktion baserat på dina tidigare erfarenheter och kompetenser. Du har stora möjligheter till kompetensutveckling både i din yrkesroll och inom olika behandlingsinsatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har godkänd socionomutbildning. Vi ser det som starkt meriterande om du är legitimerad Hälso- och sjukvårdskurator och har erfarenhet av att möta människor med psykisk ohälsa. Du bör även ha stort intresse av att arbeta med psykosociala frågeställningar med patienten i fokus. Tillhör du en legitimerad yrkesgrupp är språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. För icke legitimationsyrken krävs goda kunskaper i svenska i tal och skrift. För den här tjänsten behöver du ha ett giltigt B-körkort.
Arbetet hos oss sker både i team, individuellt och i grupp därför det är viktigt att du har god samarbetsförmåga samt vana att fatta egna beslut. För att trivas hos oss tror vi att du har ett flexibelt förhållningssätt och snabbt kan anpassa dig efter skiftande arbetsbelastning. För oss är det självklart att du alltid har patienten i fokus. Därtill ser vi gärna att du har ett intresse av och förmåga att anpassa dig till utveckling och förändring. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I den här rekryteringen sker löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
