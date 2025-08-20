Kurator Till Vuxenpsykiatri Neuropsykiatri Laro I Uddevalla
2025-08-20
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Uddevalla
Vi har behov av att rekrytera en kurator och medarbetare till vår mottagning.
Vår ambition är att erbjuda och skapa förutsättningar för stimulerande, spännande och intressant arbete med goda utvecklingsmöjligheter.
Psykiatriska öppenvårdsmottagningen ses som basen i den specialistpsykiatriska verksamheten där målet är att, så långt som möjligt, utreda, diagnostisera, behandla och rehabilitera i patientens närmiljö. Målgruppen är i första hand personer som har behov av psykiatrisk specialistvård för exempelvis ångesttillstånd, samsjuklighet d v s psykisk störning/sjukdom med samtidigt missbruk/beroende samt utredning och behandling av ADHD. Vi bedriver även behandling utifrån LARO.
Du kommer till en verksamhet med väl inarbetade kollegor och en god arbetsgemenskap. Vi är uppdelade i team bestående av läkare psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, arbetsterapeut, psykoterapeut och sekreterare.

Dina arbetsuppgifter
Kvalificerat psykosocialt utredningsarbete. Bedömnings- och behandlingsarbete med individ, familj, nätverk och samverkan med andra vårdgivare/myndigheter. Arbetet är såväl planerat som oplanerat, enskilt och i grupp.Kvalifikationer
Du är utbildad socionom, vi ser gärna att du har gått grundläggande utbildning i KBT "steg 1". Tidigare erfarenhet inom specialistpsykiatri och att leda grupper är också meriterande.
Du är strukturerad, tydlig, ordningsam och flexibel samt har en vilja att arbeta och ingå i ett team. Vi värdesätter egenskaper såsom god social kompetens där humor, framåtanda och positivt tänkande är en klar merit. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och egenskaper såsom samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt. Meriterande är om du är legitimerad hälso och sjukvårdskurator eller om du blir behörig för en sådan legitimation under övergångsperioden.Övrig information
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden, skicka gärna in din ansökan redan idag!
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Välkommen med din ansökan!
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4551". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården, Vuxenpsykiatri, Sektion 2, Öppenvårdsmottagning Uddevalla Kontakt
Caroline Ackemo, teamledare 010-4356390 Jobbnummer
9466303