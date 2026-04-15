Kurator till Vivallaskolan årskurs F-6 och anpassad grundskola
Är du en erfaren kurator som vill jobba med förebyggande och främjande arbete inom skolan? Då kanske det är dig vi söker, vi utökar nämligen vår elevhälsa med ytterligare en kurator som ett steg i att arbeta mer med förebyggande och främjande frågor. Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
I rollen som kurator kommer du ha en viktig del i att stärka det förebyggande och främjande arbetet på skolan i stort. Du kommer att ha ett nära samarbete med elevhälsan men också skolans ledning. Idag finns en kurator på plats som kommer att vara en nära och betydelsefull kollega. Du kommer att få vara del av ett stort elevhälsoteam som även de blir viktiga för dig i din roll som kurator.
Exempel på arbetsuppgifter:
genomföra stöd-, motivations-, kris- och konfliktsamtal liksom utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras familjer
initiera och delta i nätverksarbete kring elever
kartlägga och bedöma den sociala situationen utanför skolan för enskilda elever
arbeta med grupper vid akuta behov och i förebyggande syfte
arbeta utifrån beprövade kunskapsteori och evidensbaserade metoder, medverka i arbetet att upprätta, implementera och revidera handlingsplaner
ge professionell handledning och konsultation till skolpersonal
bidra med socialt och psykosocialt perspektiv i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten
Om arbetsplatsen
Vivallaskolan ligger på Väster i Örebro. Skolan har ca 600 elever och är en F-6 skola som också har en anpassad grundskola upp till årskurs 6. På skolan arbetar ca 125 personer.
Vår Vision utgår från är att varje enskild elev ska kunna växa till sin fulla potential utifrån sina egna förutsättningar. Läs mer om vår skola här: https://www.orebro.se/2.748886bc11463dec5c0800026228.html
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
Du tar initiativ i ditt arbete och sätter igång aktiviteter samtidigt som du aktivt reflekterar över verksamhetens uppgift. Du sätter alltid barnets bästa i fokus och har ett flexibelt och professionellt förhållningssätt gentemot elever, föräldrar och kollegor. Du är empatisk och lyhörd samt har förmågan att förstå och möta elevernas behov. Då tjänsten innebär en del frihet under ansvar behöver du ha förmågan att strukturera upp dina arbetsuppgifter samt snabbt kunna ändra ditt synsätt och förhållningssätt vid ändrade omständigheter. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med barn, anhöriga och övrig personal, samt skriftligen kan dokumentera det som verksamheten kräver. I arbetet krävs även god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
socionomexamen om 210 hp
erfarenhet av att arbeta som kurator
Meriterande:
utbildad hälso-och sjukvårdskurator
erfarenhet av arbete som skolkurator
erfarenhet av att arbeta med frågor som rör NPF och anpassad grundskolaTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 29 april.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gn 639/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 300 62 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO
