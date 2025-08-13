Kurator till Vårdcentralen Laxen i Ängelholm
Region Skåne, Primärvården / Kuratorjobb / Ängelholm Visa alla kuratorjobb i Ängelholm
2025-08-13
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Ängelholm
, Åstorp
, Bjuv
, Båstad
, Höganäs
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara en del av en arbetsplats där ditt engagemang kan göra skillnad, samt bidra till en vårdmiljö präglad av värme och omtanke? Då ska du söka tjänsten hos oss! Vi välkomnar nu en kurator som vill arbeta i ett tvärprofessionellt team, där samarbete och helhetssyn på patienten står i fokus.
På Vårdcentralen Laxen finns samtliga yrkeskategorier representerade och vi har cirka 9 600 listade patienter. Här finns specialister i allmänmedicin, ST-läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeut, receptionist, arbetsterapeut, psykolog, psykoterapeut samt dietist.
Vi som arbetar här tycker om vårt arbete och värnar mycket om våra patienter. Målet för vårdcentralen är att patienterna ska vilja komma till oss. Vidare arbetar vi tillsammans i team och tycker det är viktigt att vi mår bra på arbetet samt har en god sammanhållning. Alla är lika viktiga, såväl personalen som patienterna.Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
I rollen som kurator har du en central funktion där du erbjuder stöd och samtal till patienter med olika behov. Du samarbetar nära med psykoterapeut, psykolog och annan vårdpersonal för att tillsammans skapa bästa möjliga vård och trygghet för våra patienter.
Arbetet består av bedömning, samtalsbehandling, rådgivning och rehabilitering av patienter. Vi arbetar med stödsamtal och terapier varav internet-KBT är en del. Vi fungerar som ett kunskapsstöd för patienten i dennes kontakt med kommun och övriga samarbetsaktörer. Arbetet bedrivs självständigt men du kommer att ha nära kontakt med dina kollegor.
Vi arbetar teambaserat med sambedömningsrond, vilket innebär att arbetsgruppen gemensamt bedömer och planerar för icke-akuta patientbesök, vilket bidrar till en hög patientsäkerhet, och att vi hjälps åt med att prioritera utifrån den enskilda patientens behov.
När du börjar hos oss får du en introduktion anpassad utifrån din kompetens och erfarenhet, så att du kan komma in i verksamheten på ett bra sätt.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har godkänd socionomexamen och utbildning i Kognitiv beteendeterapi (KBT) motsvarande steg 1. Vidare är en förutsättning för uppdraget är att du har mycket goda kunskaper i svenska, såväl i tal som skrift. Det är starkt meriterande för tjänsten om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, och då är det i stället ett krav för tjänsten med språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi ser det som meriterande med erfarenhet från arbete inom primärvården och/eller psykiatrisk öppenvård.
Du som person har ett genuint intresse för människor och arbetar med patienten i fokus, samtidigt som du arbetar utifrån verksamhetens mål. Därtill är du trygg i din yrkesroll, positiv och bidrar till ett gott arbetsklimat. Vidare har du god samarbetsförmåga och är flexibel inför de varierande arbetsuppgifter som kan uppkomma under en dag på en vårdcentral. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272133". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Therése Björklund, Enhetschef 0724-67 46 15 Jobbnummer
9456879