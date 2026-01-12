Kurator till vårdcentralen Filipstad och Storfors
2026-01-12
Din arbetsplats
Vårdcentralerna Filipstad och Storfors har tillsammans cirka 13000 listade patienter.
Här arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, psykosocial resurs, vårdadministratörer, fotterapeut och dietist.
Vårdcentralerna Filipstad och Storfors är båda stabila och välfungerande arbetsplatser där vi uppmuntrar till vidareutbildning och personlig utveckling. På vårdcentralerna råder en stark känsla av gemenskap och vi arbetar nära varandra och värdesätter både kvalitet och tillgänglighet. Ett gott samarbetsklimat är viktigt för oss.
Placeringen är övervägande i Filipstad men kan vid behov även vara i Storfors.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Ditt arbete är självständigt men innebär också att du samverkar med andra professioner på vårdcentralen. Målgruppen är patienter från 18 år. Du genomför bedömningar och behandling av psykisk ohälsa och remitterar vidare till annan vårdnivå vid behov.
Som kurator arbetar du primärt med psykoterapeutiska behandlingar vid lindrig till måttlig psykisk ohälsa. I viss mån arbetar du även med krisbearbetning och rådgivande samtal.
Du kommer ha möjligheten att arbeta via internetbaserade behandlingsprogram och möjlighet till digitala behandlingskontakter via Visiba Care.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har utbildning som hälso- och sjukvårdskurator, socionom eller beteendevetare samt steg 1-utbildning i KBT. Erfarenhet av behandlingsarbete inom primärvård är meriterande. För att lyckas i rollen ser vi att du har förmågan att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du är flexibel och anpassningsbar, samtidigt som du är stabil och trygg i ditt arbetssätt. Vi värdesätter personlig mognad, att du tar ansvar och har god självinsikt samt lojalitet, där du bidrar till ett långsiktigt och förtroendefullt samarbete. Välkommen med din ansökan! Provtjänstgöring kan komma att tillämpas.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252726". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Vårdcentralen Filipstad Kontakt
Marina Johansson, enhetschef 072-5457148 Jobbnummer
9679904