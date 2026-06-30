Kurator till Vårdcentralen Åhus filialen Vä, placering Åhus
Region Skåne, Primärvården / Kuratorjobb / Kristianstad Visa alla kuratorjobb i Kristianstad
2026-06-30
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Vill du ha ett meningsfullt arbete där din kompetens bidrar till vårdens viktiga arbete och patienternas bästa? Är du engagerad och serviceinriktad? Då är det kanske hos oss i Åhus du har din nästa utmaning!
På Vårdcentralen Åhus arbetar flera yrkeskategorier mot det gemensamma målet att ge god vård med hög kvalité till våra patienter. För att klara detta tar vi hjälp av varandra och drar nytta av varandras olika kompetenser. Tillsammans skapar vi rutiner och tar ansvar för att ständigt förbättra vårt arbetssätt, detta för att ge den bästa vården till våra patienter.
Vi erbjuder våra drygt 7500 listade patienter allt från prevention till sjukvård genom hela livet. Bland annat har vi specialistmottagningar inom områdena diabetes, sår, astma/KOL och äldrevård. Här är vi drygt 30 anställda. Till Åhus kan du lätt pendla med bil eller via buss från Kristianstad.
För oss är det viktigt att du som medarbetare har inflytande och får känna delaktighet, samtidigt som du bidrar till andra människors hälsa. Vi värdesätter medarbetare som ser möjligheter och tycker om att tänka nytt och framåt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Vi ser nu fram emot att välkomna en kurator, gärna med KBT-kompetens, till vårt härliga gäng på Vårdcentralen Åhus.
Hos oss blir din uppgift att utreda och tillgodose våra patienters behov av psykosocialt stöd, genom exempelvis stödjande och/eller behandlande samtal. Du bedömer individens psykosociala ohälsa utifrån ett helhetsperspektiv och behandlar patienter med olika psykiska samt sociala ohälsotillstånd utifrån evidensbaserade behandlingsmetoder. Arbetet sker både individuellt och i grupp. Vidare ingår det att vara aktiv och bidra till verksamhetens utveckling genom samverkan med olika vårdgivare, internt och externt samt med andra för patienten viktiga parter. Inom ramen för tjänsten finns möjlighet att utveckla nya metoder för omhändertagande av patienters behov av psykosocialt stöd. Du har även möjlighet att få personlig utveckling genom regelbunden handledning i grupp samt ingå i nätverket för professioner som arbetar med psykisk ohälsa inom Kristianstad.Kvalifikationer
Vi söker dig som har godkänd socionomexamen, gärna med erfarenhet av liknande roll inom primärvården. Vidare har du goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift samt ett giltigt B-körkort. Det är starkt meriterande för tjänsten om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, och då är det i stället ett krav för tjänsten med språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Därtill är det meriterande med utbildning inom Kognitiv beteendeterapi (KBT), och det finns också möjlighet att ta över uppdraget som rehabkoordinator. Därför ser vi det som positivt om du har ett intresse och tidigare erfarenhet av detta.
För att underlätta vården och frigöra tid för det personliga mötet använder vi oss i så stor utsträckning som möjligt av IT-stöd. Det är därför en fördel om du har god vana av att arbeta i olika verksamhetssystem, särskilt i journalsystemet PMO och 1177.
Du som person har ett flexibelt förhållningssätt, vilket innebär att du snabbt kan anpassa dig efter skiftande arbetsbelastning. Vi ser gärna också att du har ett intresse av och förmåga att anpassa dig till utveckling och förändring. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Utdrag från misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde efter överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334866". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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123 45 ÅHUS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Marie Wik, Verksamhetschef 0703-62 73 63 Jobbnummer
9985098