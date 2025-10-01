Kurator till Varbergs Enskilda gymnasieskola
Academedia Support AB / Kuratorjobb / Varberg
Vi är gymnasiet där du möts av ett hej, där ingen försvinner i mängden och där varje relation räknas. Här börjar elever som är nyfikna på något nytt, och som vill utforska framtiden tillsammans. De får jobba med internationalisering, kunna välja att starta UF-företag oavsett program och gå i en skola där alla känner alla. Varbergs Enskilda Gymnasieskola är ett gymnasium där varje relation räknas.
Varbergs Enskilda gymnasieskola söker en kurator som vill vara med att bibehålla och främja en trygg, inkludernade och utvecklande skolmiljö för våra elever.
Vi söker dig som arbetar relationellt och ser värdet i det. Du ska ha ett salutogent förhållningssätt där fokus ligger på att stärka friskfaktorer och möjligheter med elevernas behov samt utveckling i centrum.
Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan likvärdig utbildning som bedöms relevant. Vi ser det också som meriterande att du arbetat med ungdomar och gärna inom skolans värld.
Anställningsform: Tillsvidare, deltid 20-30%
Tillträde: Enligt överenskommelse Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Detta är ett deltidsjobb.
AcadeMedia Support AB (org.nr 556568-8479)
Varbergs Enskilda Gymnasieskola
Varbergs Enskilda Gymnasieskola Jobbnummer
9535097