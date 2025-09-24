Kurator till socialmedicinsk mottagning i Stenungsund
2025-09-24
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 27 800 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill bli en del av vår kuratorsgrupp i missbruksvården på vår Socialmedicinska mottagning i Stenungsund, nu när en av våra kollegor planerar att gå i pension.
Arbetet som kurator på socialmedicinsk mottagning syftar till att uppnå förändring riktat mot vuxna personer med beroendeproblematik och vid behov anhöriga som behöver stöd. Verksamheten möter även våldsutövare och våldsutsatt i våld i nära relationer som ansöker om behandling.
Som kurator arbetar du med behandlande samtal enskilt eller i grupp. Samtalen bygger på evidensbaserade metoder som ÅP, CRA, MI, KBT, och HAP. Du arbetar i team med mottagningens sjuksköterska, dina kuratorskollegor och vuxenenhetens socialsekreterare. Du arbetar även med personer som inte behöver eller vill ha sjukvårdskontakt utan remitteras från socialsekreterare endast för samtalsbehandling. Det långsiktiga målet är att stärka varje persons möjligheter att leva ett självständigt liv och bättre klara av att hantera sin beroendeproblematik. Utifrån den nya Socialtjänstlagen kommer du också att träffa personer som söker sig direkt till mottagningen utan att ha en socialtjänstkontakt.
Vårt arbete präglas av tilltro till att personers förmåga och mål kan utvecklas och uppnås med rätt stöd vid rätt tillfälle. Utöver det stöd du och teamet erbjuder kan personer även ha rehabiliterande sysselsättning, olika sociala boendeformer, boendestöd. I din roll ingår att vid behov ha en god och nära samverkan med andra huvudmän genom att delta i SIP eller på annat sätt samverka för bästa möjliga stöd till varje person utifrån dennes behov och önskemål.
Du kommer ingå i en engagerad arbetsgrupp består av fyra kuratorer och en sjuksköterska som alla har stor erfarenhet och kompetens av arbete med beroendeproblematik. En 1:e socialsekreterare leder och fördelar arbetet i gruppen och även inom myndighetsutövningen. Arbetsgruppen arbetar kontinuerligt med att utvecklas genom arbete med värdegrund samt kvalitets- och metodutveckling.Kvalifikationer
Vi vill att du som söker tjänsten på socialmedicinsk mottagning har socionomexamen som grund och att du har arbetat med beroendefrågor som handläggare eller behandlare.
Då vi arbetar stödjande med personer som lever i våldutsatta miljöer, vill vi att du har utbildning och erfarenhet kring Våld i nära relation. Erfarenhet och utbildning i evidensbaserade behandlingsmetoder och av behandlingsarbete är meriterande. Du är engagerad i ditt uppdrag, har ett lösningsfokuserat synsätt och du ser värdet av att samverka med andra för att varje person ska få tillgång till rätt stöd i sin unika situation.
B-körkort erfordras.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Ersättning: Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds kommun
De fackliga förbunden nås via kommunens växel: 0303-73 00 00
9523362