Kurator till Socialförvaltningen, Förstärkt behandling ungdom, IFO
2025-10-30
Har du erfarenhet av socialt arbete och är intresserad av att jobba med ungdomar och familjer? Hos oss får du en fantastisk möjlighet att vara med och hjälpa människor på deras resa till att få ett bra liv. Publiceringsdatum2025-10-30Om tjänsten
På Förstärkt behandling ungdom kommer du få jobba med ungdomar och familjer som behöver ett mer omfattande stöd. Vi erbjuder behandling och socialt stöd som kan ske hemma hos familjen, hos oss eller på annan plats. Din roll som kurator kommer därför innebära att ha samtal i olika miljöer. För att möta upp allas omfattande behov krävs ett öppet, nyfiket och utforskande synsätt.
Exempel på arbetsuppgifter:
• ge rådgivning, stöd och behandling till ungdom och familj
• ansvara för att upprätta, genomföra och följa upp
genomförandeplaner
• initiera och delta i nätverksarbete med andra aktörer som exempelvis skola, BUP, barnkliniken o.s.v.
• arbeta utifrån beprövad kunskapsteori och evidensbaserade metoder
• känna till och följa gällande lagar, policys och rutiner för
verksamheten
Om arbetsplatsen
Förstärkt behandling ungdom är en enhet inom Individ- och familjeomsorgen i Örebro kommuns Socialförvaltning. Vår enhet har funnits sen 2016 och ligger beläget på Slottsgatan 10. Här kommer du att få ett stort gäng med kollegor bestående av en enhetschef, en gruppledare, åtta kuratorer, två samordnare samt tre särskilt kvalificerade kontaktpersoner. Vi arbetar främst dagtid men då det är behovet hos ungdomen och familj som styr vårt arbete kan det hända att arbete även behöver ske på kvällar och helger.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg och stabil samt har en förmåga att etablera god kontakt med andra människor. I rollen som kurator är det viktigt att du är lyhörd i kontakten med andra och du har en god förståelse för din roll och tar hänsyn till klienternas bästa i ditt agerande och beslut. För att du ska trivas bra i rollen behöver du också vara uthållig och förbli motiverad i ditt arbete även om du stöter på bakslag eller motgångar. Då arbetet är föränderligt både på kort och lång sikt behöver du som person ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Arbetet ställer krav på god kommunikativ förmåga vilket bland annat innebär att du på ett tydligt och strukturerat sätt kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt att du kan anpassa dig så att budskapet går fram till alla berörda. Vidare krävs det god datorvana då arbetet innefattar dokumentation.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• socionomexamen om 210 hp, alternativt annan akademisk utbildning om minst 210 högskolepoäng som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• erfarenhet av socialt arbete med ungdom och/eller familj
• B-körkort för manuell växellåda
Meriterande:
• erfarenhet av behandlingsarbeteTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 13 november.
Varmt välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
