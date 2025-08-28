Kurator till Reumatologmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
2025-08-28
En av våra två kuratorer ska byta tjänst. Så därför erbjuder vi nu en spännande kuratorstjänst som passar dig som vill ha en utvecklande roll där du får kombinera teamarbete med självständigt arbete.
Vi är för närvarande 37 medarbetare på kliniken; femton läkare, åtta sjuksköterskor, tre arbetsterapeuter, två kuratorer och åtta medicinska vårdadministratörer. Många av våra medarbetare är erfarna och har arbetat på kliniken under lång tid. Kliniken kännetecknas av engagerade medarbetare där alla hjälps åt att driva verksamheten framåt för våra patienters bästa. Verksamheten bygger på teamsamverkan mellan samtliga personalkategorier. Vi har återkommande så kallade utvecklingsdagar då vi avsätter tid för förbättringsarbete och utbildning. Arbetet inom reumatologi är spännande och varierande på många sätt, inte minst utifrån att det finns en mängd olika reumatiska diagnoser och att vi arbetar med alla ålderskategorier från 18 år och uppåt. Vi har flera specialiserade team för dessa olika diagnoser, där samarbetar kurator med fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska och läkare. Utöver teamens omhändertagande av patienten kan vi erbjuda rehabilitering i grupp, patienten deltar då i schemalagda aktiviteter under en period på 4 veckor.
Reumatologisektionen bedriver verksamhet på egen mottagning och har platser för utredning och rehabilitering i dagvård. Vi har också slutenvårdsplatser för utredningar på avdelning 93 tillsammans med njurmedicin och på vår behandlingsenhet har sjuksköterskorna egen mottagning. Inom rehabiliteringsverksamheten i öppenvård samverkar vi med fysioterapin.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Arbetet som kurator hos oss är omväxlande med insatser för patienter både tidigt i sjukdomsförlopp och senare. Krishantering, behandling för lätt till måttlig depression, behandling för oro och ångest, stöd vid ny- och omorientering i samband med insjuknande och vid skov, stöd och behandling vid spruträdsla och obehag vid läkemedelsanvändning är vanligt förekommande. Arbetet innebär även att ge stöd till patienter vid myndighetskontakter samt erbjuda stöd till anhöriga och barn.
Kuratorn deltar i våra rehabiliteringsperioder, ansvarar för gruppdiskussioner med olika teman som är aktuella för våra patienter samt erbjuder enskilda samtal för att jobba med delar av patientens mål under rehabiliteringsperioden. Arbete med patienter i slutenvård samt i vårt nydiagnosomhändertagande och med egen poliklinik är andra viktiga delar. Vi arbetar genomgående i team och stämmer av med varandra utifrån patientens behov. Arbetet är självständigt och du gör egna bedömningar inom din profession. Detta ställer krav på förmåga att organisera arbetstiden, men ger också möjlighet att påverka arbetsdagen.
Du får givetvis introduktion och handledning av erfaren kollega.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Socionomexamen. Vidareutbildning till legitimerad hälso- och sjukvårdskurator är meriterande, likaså psykoterapeutisk vidareutbildning. Har du erfarenhet av hälso- och sjukvård är det en fördel men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Månadslön
