Kurator till Rehabenheten, Örnsköldsvik
Region Västernorrland / Kuratorjobb / Örnsköldsvik Visa alla kuratorjobb i Örnsköldsvik
2026-06-09
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
På Örnsköldsviks sjukhus arbetar ca 1200 medarbetare och inom Rehabenheten ca 45 medarbetare. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna. Vårt uppdrag täcker i stort sett hela sjukhuset och kompletteras med poliklinisk verksamhet. Vi erbjuder ett nära samarbete inom enheten med flexibla arbetstider och uppdrag. På enheten arbetar vi aktivt för professionsöverskridande samarbete och gemensamt för en god arbetsmiljö. Nu söker vi en kurator till teamet!
Kuratorns uppdrag är psykosociala utredningar, bedömningar och psykosocialt behandlingsarbete. Arbetet med patienter och deras närstående sker i enskilda samtal eller familjesamtal samt i team med andra professioner. Tjänsten avser ett vikariat på heltid med tillträde 2026-06-22 eller enligt överenskommelse till och med 2026-08-31.
ArbetsuppgifterKris- och stödsamtal
Motiverande samtal
Social information
Samverkan med samhällets olika aktörer
Utbildning för patienter och närstående samt för andra professioner
KvalifikationerVi söker dig somHar en socionomexamen
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om duHar en fortbildning inom psykosocialt behandlingsarbete, grundläggande psykoterapiutbildning eller motsvarande
Är legitimerad hälso-och sjukvårdskurator
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperPersonlig mognad
Stabil
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kan kräva att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40:2026:073". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Närsjukvårdsområde Norr Kontakt
Rekryterande chef
Hanna Själin hanna.sjalin@rvn.se +4666089520 Jobbnummer
9955024