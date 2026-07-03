Kurator till Rehabenheten, Kungälvs sjukhus - tidsbegränsat deltidsvikariat
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2026-07-03
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Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus –
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-03Beskrivning
Kuratorsenheten består av totalt 4 kuratorer. På sjukhuset arbetar vi på de somatiska vårdavdelningarna med inriktning mot geriatrik med strokeenhet, medicin, kirurgi och ortopedi. Vi arbetar även mot sjukhusets olika mottagningar såsom medicin-, kirurgi- och gynekologimottagningen och ingår i flera team på sjukhuset.
Organisatoriskt tillhör kuratorsteamet Rehabenheten tillsammans med arbetsterapi, fysioterapi, logopedi, dietist, stroke hemrehabiliteringsteam, mobilt palliativt team och smärtenhet. Rehabenheten är en del av verksamhetsområdet Geriatrik, neurologi och rehabilitering inom Sjukhusen i väster.Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en kollega som kan förstärka teamet under en begränsad period.
Vi erbjuder ett intressant och stimulerande arbete i ett härligt team! Som kurator på Rehabenheten arbetar du mot de somatiska vårdavdelningar och mottagningar på sjukhuset och träffar både patienter och anhöriga som behöver kris- och stödsamtal. Teamarbete är någonting vi värdesätter högt, och som kurator på enheten samarbetar du med olika team på sjukhuset, både inom och utanför enheten. Utöver ett gott samarbetsklimat så råder det mycket erfarenhet inom arbetsgruppen där möjlighet till utbyte av kompetens och kunskap är stor! Kuratorerna hjälps förstås åt och vid behov fördelas arbetsuppgifterna från de somatiska avdelningarna, mottagningarna, IVA och akuten mellan dem.Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller socionom med några års erfarenhet inom yrket och ha arbetat med kris- och stödsamtal.
Vi söker dig som är professionell, ansvarstagande och har god förmåga att strukturera och prioritera ditt arbete. Du är initiativtagande, flexibel och trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor från olika yrkesgrupper. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. B-körkort är meriterande.
Anställningens omfattning
Deltid längst t o m 2027-01-31.
Välkomna med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Lasarettsgatan 1 (visa karta
)
442 41 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungälvs sjukhus, Geriatrik, neurologi och rehab, Kuratorsenhet, Kungälv Kontakt
enhetschef
Amanda Orlinis Widell amanda.orlinis@vgregion.se 0735-898460 Jobbnummer
9991497