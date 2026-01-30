Kurator till Rättspsykiatriskt behandlingsteam på RPC i Trelleborg
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Kuratorjobb / Trelleborg Visa alla kuratorjobb i Trelleborg
Verksamhetsområde rättspsykiatri befinner sig i en dynamisk utvecklingsfas med förändringar i både lagstiftning och vårdinnehåll, med ökad inriktning mot öppenvård och utökat samarbete med regionens kommuner samt Kriminalvården. Verksamhetsområdet är en del av Psykiatri Skåne och består av rättspsykiatriska enheter i Malmö, Kristianstad, Helsingborg och Hässleholm.
Rättspsykiatrin vårdar en speciellt utsatt grupp patienter som ofta utgörs av samhällets mest funktionshindrade och resurssvaga individer. Den högspecialiserade vården tar sin utgångspunkt i patienternas komplexa psykiatriska problematik, som innefattar allvarlig psykisk sjukdom, ofta i kombination med missbruk, social isolering och utanförskap, samt även somatisk ohälsa. Målsättningen med den rättspsykiatriska vården är att habilitera/rehabilitera dessa personer till ett drogfritt vardagsliv i samhället, med ökad psykosocial funktion och minskad risk för återfall i brott.
Inom slutenvården finns två team bestående av överläkare, underläkare, arbetsterapeut, psykologer, kurator och medicinsk sekreterare. På respektive avdelning finns vårdlag med sjuksköterskor och skötare som fungerar som en resurs för teamet när det gäller den dagliga vården av patienterna. Det är behandlingsteamet som, tillsammans med vårdlaget, ansvarar för patienterna under hela deras slutenvårdstid.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
I arbetet som kurator ingår psykosocialt behandlings- och utredningsarbete samt praktiska kurativa insatser. Arbetet utgår alltid från ett helhetsperspektiv med patienten i fokus. Du arbetar både med individuella kontakter och patientens privata och professionella nätverk. Därtill genomför du riskbedömningar av patienter tillsammans med ditt team. Som kurator har du även ett uppdrag som barnombud, genom att uppmärksamma och stödja de barn som finns i patientens direkta närhet.
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är färdigutbildad socionom och vi ser gärna att du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator men det är inte ett krav. Tillhör du en legitimerad yrkesgrupp är språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. För icke legitimationsyrken krävs goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Du bör ha tidigare arbetslivserfarenhet som socialsekreterare med erfarenhet av myndighetsutövning. Det är även önskvärt att du har erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet.
Som person är du flexibel, initiativtagande och kreativ. Då du kommer att arbeta både individuellt och i team krävs att du har en god samarbetsförmåga, men också en förmåga att arbeta självständigt. Vi vill att du bidrar till ett gott samarbete genom ett starkt engagemang, god kommunikation, positiv inställning samt att du delar med dig av din kunskap.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
