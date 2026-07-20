Kurator till psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Skövde
Västra Götalandsregionen / Kuratorjobb / Skövde Visa alla kuratorjobb i Skövde
2026-07-20
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Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
Vill du ha stimulerande och utmanande arbetsuppgifter där samarbete med andra professioner är lika viktigt som att kunna jobba självständigt? Då ska du jobba hos oss!Publiceringsdatum2026-07-20Beskrivning
Vuxenpsykiatriska mottagningen i Skövde är en del i den psykiatriska verksamheten inom Skaraborgs Sjukhus. Enheten bedriver specialistpsykiatrisk vård. Vi är cirka 60 personer som arbetar på enheten med tio olika professioner och tillsammans tillhandahåller vi ett rikt utbud av kompetenser. Vi finns på Skaraborgs Sjukhus Skövde. Dina arbetsuppgifter
Som kurator hos oss är du en del i teamet med helhetssynen på patienten och dennes vardag. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter att förbereda, kalla till och hålla i SIP, göra psykosociala kartläggningar och andra individuella patientbesök vid behov.
För dig är samverkan med andra aktörer en självklarhet, så som kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra vårdgrannar.
Vad kan vi erbjuda dig?
Kompetenta kollegor med erfarenhet och specialiseringar inom en mängd olika områden.
Ett varierande arbete där du är med och påverkar utvecklingen mot framtidens psykiatri.
Regelbunden handledning samt goda möjligheter till utbildning och kompetenshöjande insatser.
Deltagande i tvärprofessionellt teamarbete där alla yrkeskategorier ingår.
På mottagningen har medarbetarna själva initierat lunchgympapass ett par dagar i veckan.Vi har även friskvårdsbidrag, tillgång till gym och nära ut till naturen. På sjukhuset finns också ett medicinskt bibliotek.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom.
Du är stresstålig och lösningsfokuserad.
Du har tidigare erfarenheter från exempelvis socialtjänst, psykiatri och/eller annan typ av behandlingsarbete.
Det är en fördel om du jobbat med SIP tidigare.
Du kan arbeta självständigt men samtidigt ha ett gott samarbete med kollegor och övriga samarbetspartners.
Du sätter patientens bästa i centrum och är lyhörd för dennes behov.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin kommer vi att begära ut utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-Funktionen (visa karta
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541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Skövde Kontakt
Elisabeth Erixon elisabeth.erixon@vgregion.se 0500-472908 Jobbnummer
10007724