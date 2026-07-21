Kurator till Psykiatrimottagningen i Mariestad
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2026-07-21
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, Götene
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eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skasPubliceringsdatum2026-07-21Beskrivning
Psykiatrimottagningen i Mariestad ansvarar för bedömning, utredning och behandling av patienter med psykiatriska tillstånd på specialistnivå. På mottagningen bedrivs strukturerad och målbaserad vård, behandling och rehabilitering som sker både individuellt och i grupp. Vi har mottagningsverksamhet, ett mobilt team och dagsjukvård.
På enheten arbetar ca 25 medarbetare med blandade kompetenser: medicinska sekreterare, kurator, psykologer, sjuksköterskor, psykiatrisjuksköterskor, skötare, läkare och arbetsterapeut samt fysioterapeut.
Som kurator arbetar man med alla patientgrupper, vilket ger en bra möjlighet att skaffa sig en bred erfarenhet. Möjlighet till fördjupning inom ramen för verksamhetens uppdrag finns.
Tillsammans med Skaraborgs sjukhus övriga psykiatriska specialistmottagningar i Falköping, Lidköping och Skövde finns nätverk för kuratorer där samverkan och kunskapsutbyte sker. Du har också möjlighet till handledning.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett tvärprofessionellt team och ansvara för den psykosociala kompetensen. Dina arbetsuppgifter innefattar sociala kartläggningar, stöd till patienter och anhöriga, samverkan med vårdgrannar och myndigheter såsom arbetsförmedling och försäkringskassa. Du arbetar både individinriktat och med gruppbehandling.
Om arbetsgivaren finner det lämpligt kan visst samordningsansvar komma att bli aktuellt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom. Du har gärna tidigare erfarenheter från exempelvis socialtjänst, psykiatri och/eller annan typ av behandlingsarbete. Kompetens som Case manager eller av liknande arbetssätt är meriterande.
Du är stresstålig, initiativtagande och lösningsfokuserad. Eftersom du kommer att arbeta med patienter i utsatta situationer krävs det att du har förmåga att skapa förtroendefulla relationer samt att du har en hög personlig mognad. Du kan arbeta självständigt men samtidigt ha ett gott samarbete med kollegor och övriga samarbetspartners. Vidare behöver du vara trygg i att arbeta med grupper.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Övrig information
Intervjuer sker löpande. Vi välkomnar därför din ansökan så snart som möjligt.
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin kommer vi att begära utdrag ur misstanke och
belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Körkort är önskvärt och tjänstebilar finns på mottagningen.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-Funktionen (visa karta
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541 85 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Psykiatrimottagningen Mariestad Kontakt
Enhetschef
Camilla Karlsson Andersson 070-0824486 Jobbnummer
10008151