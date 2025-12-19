Kurator till palliativt konsultteam vid Skaraborgs Sjukhus
2025-12-19
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Vill du göra skillnad för patienter och närstående i livets slutskede?Publiceringsdatum2025-12-19Beskrivning
Nu söker vi dig som vill arbeta som kurator i vårt palliativa konsultteam vid Skaraborgs Sjukhus.
Här får du möjlighet att ge psykosocialt stöd till patienter med obotlig sjukdom samt deras närstående, och bidra till en helhetssyn på vården genom att främja livskvalitet och hjälpa till i existentiella frågor.
Vår palliativa enhet består även av en slutenvårdsavdelning. Ett mobilt palliativt team med ca 150 inskrivna patienter och vi samarbetar med vårdpersonal i 15 kommuner i Skaraborg. Konsultverksamheten ska arbeta övergripande på hela SKAS då den palliativa strukturen förändras. Du som kurator kommer att arbeta konsultativt men även möjlighet till mer fördjupade insatser med patienter inskrivna på enheten.
Palliativ vård är en specialiserad vårdform som fokuserar på att lindra lidande och förbättra livskvaliteten för personer med obotlig, livshotande sjukdom. Målet är inte att bota sjukdomen utan att ge bästa möjliga stöd fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt - både till patienten och deras närstående. Vården utgår från patientens individuella behov och önskemål, där respekt och värdighet står i centrum.
Den palliativa vården bygger på ett tvärprofessionellt samarbete där läkare, sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och andra professioner samverkar för att skapa en helhetslösning. Det innebär att behandla symtom som smärta, oro, andnöd och illamående, men också att stötta vid svåra samtal, ge råd kring praktiska frågor och finnas till hands i existentiella funderingar. Närstående inkluderas i vården, eftersom deras behov av stöd och information är stort under en svår tid. Palliativ vård kan ges både på sjukhus, i hemmet eller på särskilda palliativa enheter. Arbetssättet präglas av flexibilitet, lyhördhet och ett nära samarbete med patienten och de närstående. Palliativ vård innebär också att arbeta med förebyggande insatser, till exempel genom att tidigt identifiera risk för symtom och erbjuda stödinsatser i god tid.Dina arbetsuppgifter
Erbjuda samtalsstöd till patienter och närstående i livets slutskede
Bedöma psykosociala behov och delta aktivt i vårdplanering
Stödja vårdpersonal vid svåra samtal och kriser
Medverka i palliativa ronder och samverka med olika professioner i teamet
Bidra med utbildning och handledning inom psykosocial palliativ vård
Dokumentera insatser och kommunicera med vårdteamet
Delta i kvalitetsutveckling och förbättringsarbete inom verksamheten.Kvalifikationer
Socionomexamen eller har annan utbildning/erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Erfarenhet av palliativ vård eller kris- och samtalsterapi är meriterande. Du behöver ha en god förmåga att kommunicera och samarbeta i multiprofessionella team, samt vara trygg i att hantera känslomässigt krävande situationer med empati och professionalism. Du är van att arbeta självständigt och att göra egna bedömningar. Med din ödmjuka, trygga och empatiska framtoning skapar du förtroende i mötet med andra. Du är pedagogisk, lyhörd och har ett lösningsfokuserat arbetssätt kombinerat med noggrannhet. Dessutom har du ett genuint intresse för att utveckla den palliativa vården.
Då resor ingår i tjänsten är B-körkort ett krav.
Vill du bli en del av vårt team och bidra till att förbättra livskvaliteten för våra patienter och deras närstående? Välkommen med din ansökan!
