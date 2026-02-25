Kurator till Öppenvård Barn och Unga, Stöd och Behandling Barn
2026-02-25
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Vill du vara med och arbeta för att ge barn och deras familjer goda förutsättningar att utvecklas tillsammans? Nu har du chansen till ett stimulerande, utvecklande och roligt jobb hos oss på Öppenvård barn och unga. Varmt välkommen med din ansökan!

Om tjänsten
Vi är en öppenvårdsverksamhet som arbetar på uppdrag av Socialtjänstens utredande enheter. Vårt uppdrag är att ge råd, stöd och behandling riktat till familjer med barn och unga i åldern 0-15 år. I vårt arbete möter vi främst föräldrar som vi stöttar i att utveckla och stärka sitt föräldraskap men vi träffar även barnen i samtal och anpassade aktiviteter.
Hos oss arbetar vi i team bestående av kuratorer, behandlare och familjestödjare. Vi arbetar både självständigt och i nära samarbete med varandra, beroende på uppdragets karaktär. Vårt arbete har en systemisk utgångspunkt och vi rör oss både i våra egna lokaler, i familjernas hem eller på andra arenor som kan vara viktiga utifrån de individuella uppdragen. Utöver olika typer av samtal erbjuder vi även gruppverksamheter riktade till föräldrar eller barn. Dessutom erbjuder vi även samspelsobservationer som en del av utredning till våra kollegor på myndighetskontoren.
Arbetstiden är för närvarande förlagd till dagtid. I takt med verksamhetens utveckling och för att kunna ge stöd även andra tider på dygnet kan arbete vissa kvällar och helger bli aktuellt i framtiden.
Exempel på arbetsuppgifter:
• samtalsstöd till föräldrar och barn
• hålla i föräldrastödsgrupper
• upprätta genomförandeplaner/behandlingsplaner
• dokumentera de insatser familjerna erbjuds
Om arbetsplatsen
I den här tjänsten kommer du arbeta mot verksamhetsområdet barn. Vi har våra lokaler Rosta centrum beläget i de västra stadsdelarna av Örebro. Vårt upptagningsområde är hela Örebro kommun.
Hos oss välkomnas du av en stor grupp med ett tjugotal kollegor, två gruppledare samt två enhetschefer. Vi arbetar utifrån fyra team där vi stöttar varandra i det dagliga arbetet och som ny på arbetsplatsen får du en anpassad introduktion utifrån din tidigare erfarenhet.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
Som kurator hos oss är det viktigt att du lugn och trygg i dig själv. Du trivs med att arbeta i team men du tar ansvar för dina egna arbetsuppgifter och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. I den här rollen är det viktigt att du är lyhörd i kontakten med andra och att du kan sätta dig in i andras perspektiv och situation utan att förlora din professionella integritet. Du har även förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter och du ser möjligheter i förändringar.
Vidare ställer arbetet krav på god kommunikativ förmåga där du anpassar dig efter åhöraren och säkerställer att budskapet når fram. Då arbetet innebär mycket kontakt med andra människor ska du använda det svenska språket i tal men vi ser det som en fördel om du även kan använda svenskt teckenspråk. Det krävs även god datorvana då arbetet innefattar dokumentation.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer
• socionomexamen om 210 hp
• B-körkort för manuell växellåda
Meriterande:
• erfarenhet av behandlingsarbete riktat till målgruppen barnfamiljer med barn i ålder 0-15 år
• utbildning riktad mot våld i nära relation (exempelvis Trappan, Project support, ATV)
• erfarenhet av arbete enligt Signs of Safety
• erfarenhet av att leda föräldrastödsgrupper
• vidareutbildning i systemteori/familjeterapi
• kunskaper i teckenspråk eller annat språk som arbetsgivaren anser relevant i verksamheten

Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning och vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 1 april eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 2 tillsvidaretjänster och 1 vikariat t.o.m. 2027-03-31
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 12 mars.
Varmt välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ersättning
