Kurator till neuropsykiatriska mottagningen för vuxna
Region Uppsala / Kuratorjobb / Uppsala Visa alla kuratorjobb i Uppsala
2025-10-09
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna tillhör sektionen Beroende- och neuropsykiatri inom verksamhetsområde Vuxenpsykiatri på Akademiska Sjukhuset. Mottagningens uppdrag är att utreda neuropsykiatriska frågeställningar och behandla adhd och Tourettes syndrom hos vuxna individer i Uppsala och Knivsta kommun. Vi utgår alltid från evidensbaserade behandlingsmetoder och arbetar kontinuerligt med utveckling av verksamheten och vårt behandlingsutbud. Samarbete och samverkan med vårdgrannar, internt och externt är centralt för vår patientgrupp och något som genomsyrar hela mottagningen och särskilt arbetet som kurator på mottagningen. På mottagningen arbetar läkare, psykologer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och kuratorer. På vår mottagning värdesätter vi öppen kommunikation, delaktighet och ett prestigelöst arbetsklimat där allas idéer tas på allvar. Vi har en god arbetsmiljö, där trivsel, samarbete och balans mellan arbete och fritid står i fokus. Det märks inte minst genom att vi har låg personalomsättning - många väljer att stanna hos oss länge.
Vi söker en engagerad kurator med intresse för arbetsinriktad rehabilitering
Vill du vara med och göra verklig skillnad i människors liv? Hos oss får du chansen att arbeta med patienter i en viktig fas av deras liv - på vägen till eller tillbaka till sysselsättning och arbete. Vi befinner oss i ett spännande omställningsarbete där vi stärker det arbetsinriktade rehabiliteringsarbetet som en central del i vår verksamhet. Som kurator kommer du att spela en nyckelroll i detta arbete, något vi ser som en viktig del att främja psykisk och social hälsa hos våra patienter. Du kommer även arbeta med mer traditionellt kurativt arbete tillsammans med patienter och deras anhöriga. Som kurator är man även en självklar och viktig del i arbetet med att utveckla och förbättra behandlingsinnehållet på mottagningen.
Som kurator arbetar du både självständigt och i nära samarbete med övriga teamet. Du kommer även ha en kuratorskollega som kommer att fungera som mentor under ditt vikariat.Publiceringsdatum2025-10-09Kvalifikationer
Du som söker ska inneha en socionomexamen. Meriterande är erfarenhet av arbete med patientgruppen (neuropsykiatri), likaså erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård, gärna med fokus på rehabilitering eller arbetslivsinriktade insatser.
Din kompetens
För oss är det viktigt att du trivs med att arbeta i team samt ha ett självständigt arbete. Du är flexibel, nyfiken, och engagerad i både patientarbete och vid förändringsarbete på mottagningen. Vi ser gärna att du är en drivande person i kontakter med olika samverkansparter. I tillsättningen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett vikariat på 14 månader då en av våra kuratorer är föräldraledig. Vid anställning kommer utdrag från misstanke- och belastningsregistret att göras. Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Claudia Ring, 018-611 30 83, claudia.ring@akademiska.se
Facklig kontaktperson nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS867/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9548026