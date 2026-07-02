Kurator till nationell högspecialiserad vård inom könsdysfori barn och unga
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2026-07-02
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Nu söker vi en erfaren kurator till vårt lilla team inom Nationell Högspecialiserad vård, könsidentitetsmottagning för barn och unga (KIM). Teamet består av psykologer, kuratorer, läkare och vårdadministratör. Vi arbetar tätt i teamet och följer patienterna under lång tid.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
I denna tjänst får du vara med och utveckla och arbeta i en nationell högspecialiserad vård för barn och unga.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Som kurator i könsidentitetsmottagningen (KIM) är du en del av utredningen och stödet till såväl ungdomen som föräldrar. Du arbetar bland annat med utforskande samtal, intervjuer, föräldrasamtal och är ett stöd i den sociala utredningsdelen. Det kan bland annat innebära att informera patienten och diskutera alternativa sätt att se på sin identitet och identitetsutveckling, reflektera över alternativ för framtiden och motiv till förändring i patientens process. Vi följer Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för barn och unga med könsdysfori och samarbetar med övriga NHV-enheter både inom regionen och i landet.
Som medarbetare hos oss ges du möjlighet att vidareutbilda dig i för arbetet relevanta områden samt delta vid nationella konferenser och utbildningar, vi ser både handledning och yrkesspecifika träffar som viktigt.
Då vi eftersträvar en sammanhållen vårdprocess över hela kliniken är denna tjänst fördelad på halvtid i vårt specialiserade KIM-team och halvtid på vår mottagning med BUPs basuppdrag.
Arbetsgrupp
Du kommer arbeta tätt tillsammans med dina teamkollegor både i KIM-teamet och på BUP-mottagningen. Vi har ett nära samarbete med såväl KIM Vuxen i Linköping samt med motsvarande KIM-enheter i Region Skåne.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad socionom, gärna legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, med några års erfarenhet inom yrket. Då du ska kommunicera med patienter, närstående och kollegor är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Grundläggande psykoterapi är ett krav för denna tjänst.
Då arbetet kräver god kunskap gällande psykiatriska diagnoser ser vi gärna att du har erfarenhet av psykiatri samt har arbetat med behandling. Det är meriterande om du har arbetat med frågor rörande sexuell hälsa och HBTQi.
Vi söker dig som har en grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1), engagemang och drivkraft att jobba självständigt men också stor del tillsammans i tvärprofessionellt team. Vi vill att du har intresse av att arbeta med förbättring och utveckling av teamet och vårdprocessen med patientens bästa i fokus. Viktiga förmågor är lyhördhet, god samarbetsförmåga och trygghet i yrkesrollen. Du trivs med att ha varierande arbetsuppgifter och arbetar givetvis i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet enligt framtagna riktlinjer.
Vi sätter stort värde på den sociala arbetsmiljön och vill att du också tycker det är viktigt att bidra och ha trevligt tillsammans på jobbet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Tjänsten omfattas av registerkontroll.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Könsidentitetmottagningen, Westmansgatan 27 (visa karta
)
582 16 581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Barn och ungdomspsykiatriska kliniken US Kontakt
biträdande verksamhetschef
Kristin Ljungemyr kristin.ljungemyr@regionostergotland.se 010-1038358 Jobbnummer
9990226