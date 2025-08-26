Kurator till medicinmottagningen i Östersund
Välkommen till Östersund och till medicinmottagningen.
Vi söker en vikarie för vår kollega som ska vara föräldraledig!
Som kurator på vår mottagning arbetar du tillsammans med flera trevliga kollegor. Väljer du att arbeta hos oss kommer du möta patienter och deras anhöriga/närstående med skiftande behov. Inom medicinområdet förekommer patienter med en rad olika sjukdomar, exempelvis stroke, hematologi-, endokrinologi-, hjärt- och lungsjukdomar. Det ingår även viss poliklinisk mottagningsverksamhet.Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Vi jobbar hela tiden med patienten och dess anhöriga/närstående i fokus. Arbetet som kurator består bland annat av akut krisomhändertagande, rådgivning, stöd och information. Du arbetar såväl självständigt som tillsammans med kollegor och i team med övrig vårdpersonal. Att kunna prioritera bland ärenden är viktigt för att vid behov kunna hjälpas åt vid hög arbetsbelastning. Patientdokumentation sker i vårt vårdadministrativa system Cosmic.Kvalifikationer
Examen från socionomprogrammet. Arbetslivserfarenhet inom yrket är meriterande. God förmåga till samarbete och flexibilitet är viktigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273753". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Medicinmottagningen Kontakt
Enhetschef
Eva Fureman eva.fureman@regionjh.se 063-156930 Jobbnummer
9475264