Kurator till Medicin - geriatrisk mottagning 1 Skellefteå
Region Västerbotten, Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå / Kuratorjobb / Skellefteå Visa alla kuratorjobb i Skellefteå
2026-07-20
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vill du göra skillnad för patienter och närstående i en roll där samtalet, stödet och den psykosociala kompetensen står i centrum? Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation omsätts i resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning, organiserad i läns- och närsjukvårdsområden. I Närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akutmottagningen, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken samt Primärvården i Skellefteå och Norsjö kommun. Tillsammans verkar vi för en god och nära vård.
Hos oss blir du en del av en klinik med både bredd och specialistkompetens. Vårdplatserna är fördelade utifrån medicinska och geriatriska inriktningar, och de flesta inläggningar är akuta via akutmottagningen. Öppenvårdsverksamheten omfattar medicin-, geriatrik- och dialysmottagningarna. Inom medicinmottagningen finns även dagvårdsverksamheter och fysiologiskt laboratorium. Till kliniken hör dessutom en forskningsenhet, vilket är unikt för ett länsdelssjukhus och bidrar till en utvecklande miljö.
Vi söker nu en kurator till Medicinsk och geriatrisk klinik, med tjänstgöring inom det medicinska området. Här får du ett meningsfullt uppdrag i nära samarbete med erfarna kollegor och trygga team. Du får en varierad vardag där din kompetens tas tillvara och där du har möjlighet att utvecklas i en stimulerande och lärorik arbetsmiljö.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som kurator hos oss får du en betydelsefull roll i att stödja patienter och närstående när livet påverkas av sjukdom, behandling och förändrade livsvillkor.
Som kurator vid Medicinsk och geriatrisk klinik arbetar du främst mot medicinklinikens mottagningar, medicinavdelningar och utvalda team. Du möter patienter inom flera specialistområden, exempelvis lung-, hjärt-, hematologi-, gastro- och diabetesmottagning. Patientmöten sker på egen mottagning, på vårdavdelning eller i samband med behandling på dagvård.
I rollen får du arbeta med kvalificerat bedömnings- och behandlingsarbete, kris- och stödsamtal, motiverande samtal samt psykosocialt stöd till patienter och anhöriga. Du ger också vägledning och information om praktiskt stöd i samhället.
Genom dina samtal hjälper du patienter att förstå, hantera och hitta vägar framåt i olika skeden av sjukdom och vårdförlopp. I rollen ingår även information och utbildning till patienter och anhöriga.
Du blir en uppskattad och viktig del av teamen runt patienterna, där din kunskap och yrkeskompetens bidrar till helheten. Du ingår i sjukhusets kuratorsgrupp, där du får kollegialt stöd och kontinuerlig handledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och vill använda din kompetens i ett meningsfullt sammanhang inom geriatrisk och medicinsk vård. Tidigare erfarenhet av kuratorsarbete och samtalsbehandling är meriterande, liksom legitimation som hälso- och sjukvårdskurator.
Du har god förmåga att fatta egna beslut och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Som person är du ansvarstagande, engagerad och nyfiken på en varierad vardag där ingen dag är den andra lik. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336839". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
932 32 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå Kontakt
Avdelningschef
Gabrielle Holmström gabrielle.holmstrom@regionvasterbotten.se +46761354663 Jobbnummer
10007313