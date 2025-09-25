Kurator Till Lbs Kreativa Gymnasiet Stockholm Södra
2025-09-25
LBS Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i 30 år. Vi är en skola i framkant med nära kontakt med näringslivet. Vårt jobb är att lotsa eleverna genom gymnasietiden och under den resan förbereda dem inför framtidens kreativa branscher. Vår idé är "dagens utbildning för morgondagens jobb".
Läs mer om oss på www.lbs.se.
Vi erbjuder
På LBS - Kreativa gymnasiet kombinerar vi ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete med kreativa lärprocesser. Det ställer höga krav på alla som arbetar hos oss, på lärmiljön och på organisationen men ger också väldigt mycket tillbaka till dig som medarbetare genom stora möjligheter att i en stimulerande arbetsmiljö utvecklas i din profession och att arbeta med kollegialt lärande på riktigt.
Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
För att komplettera vårt härliga gäng på LBS Stockholm Södra, söker vi nu en kurator som vara en del av vårt EHT team. Vi är en sexparallellig gymnasieskola, där eleverna läser det estetiska programmet eller teknikprogrammet. Här finns en vänlig stämning och ett tryggt sammanhang på Campus Södermalm.
Vi tror att du är genuint intresserad av unga människor, lärande och kreativitet. Meriterande är tidigare erfarenhet av liknande arbete och gärna kuratorsarbete på gymnasieskola. Du ser det som en självklarhet att vara en del av EHTs arbete med fokus på främjande och förebyggande arbete och det viktigt att du både är intresserad av att arbeta med elevgrupper samt elever enskilt.
Som person är samarbete en självklarhet, detta med såväl EHT kollegor som med lärare och personalgruppen i stort.
Tjänsten är på 60% och tillsvidare.
Vi intervjuar löpande, tjänsten kan komma att tillsättas före utsatt datum.
Start enligt överenskommelse Ersättning
