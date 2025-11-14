Kurator till Kuratorsenheten vid Sunderby sjukhus
2025-11-14
På vår arbetsplats får du arbeta tillsammans med 8 engagerade och kompetenta kollegor där ni ger kvalificerat samtalsstöd och krishantering till patienter inom öppen- och slutenvård på Sunderby sjukhus.
Vi sökerVi söker dig med socionomutbildning. Legitimerad sjukhuskurator är meriterande. Yrkeserfarenhet och relevanta vidareutbildningar är meriterande för tjänsten, likaså erfarenhet av att ge kris- och samtalsstöd. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person har du lätt för att samarbeta med andra. Du arbetar självständigt, kvalitetsmedvetet och har en förmåga att sätta dig i någon annans perspektiv.
Det här får du arbeta med
Som kurator hos oss arbetar du främst med psykosocialt behandlingsarbete med patienter i vuxen ålder. Kurator är en del i teamet inom alla olika enheter och arbetssätt kan variera mellan de olika enheterna.
Det här erbjuder vi dig
• Utmanande och stimulerande arbetsuppgifter där du har tillgång till handledning i grupp tillsammans med kollegorna
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
SSR
Sofia Sundvall sofia.sundvall@norrbotten.se 0920-283837 Jobbnummer
9604517