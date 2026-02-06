Kurator till kuratorsenheten på Kullbergska sjukhuset
Region Sörmland / Kuratorjobb / Katrineholm Visa alla kuratorjobb i Katrineholm
2026-02-06
Paramedicin Kullbergska sjukhuset, Katrineholm
Vill du prova på att arbeta som kurator inom specialistvården? Nu erbjuder vi en visstidsanställning på 1 år, så ta chansen att bli en i vårt härliga och kompetenta gäng!Publiceringsdatum2026-02-06Om företaget
Kuratorer i specialistvården i Sörmland är organiserade i en gemensam kuratorsenhet inom Paramedicinska kliniken. Paramedicins uppgift är att skapa bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet för patienter i behov av rehabilitering. Totalt i länet arbetar 30 kuratorer, fördelat på Mälarsjukhuset, Kullbergska sjukhuset och Nyköpings lasarett.
Vi erbjuder ett kompetent och utvecklande arbetsklimat i en verksamhet som är både efterfrågad och väl etablerad inom vården. På Kullbergska finns en kuratorsgrupp med fyra kuratorer så du kan alltid lätt rådfråga och få stöd av kollegan i rummet bredvid. Vi har regelbundna träffar med kuratorer inom länet för kompetensutveckling och du har stor möjlighet att utvecklas i din profession. Som nyanställd har du tillgång till ett välutvecklat mentor- och handledarsystem.
Du erbjuds
• Friskvårdsbidrag 5000 kr
• Flextidsavtal med flexibla arbetstider
• Möjlighet till kompetensutveckling
• Trevliga och erfarna kollegor och chefer
• Regelbunden ärendehandledning
• Mentorskap och handledning av erfarna kuratorer vid din introduktion. Arbetsuppgifter
Arbetet som kurator innebär att ge psykosocialt stöd till patienter och anhöriga. I rollen ingår också att vara uppdaterad och informerad om samhällets resurser samt att delta i olika samarbetsforum för att ge patienter bästa möjliga vård. Du har en viktig roll i samarbetet med övriga personalkategorier för att bidra med ett helhetsperspektiv på patientens livssituation.
Kuratorns uppgift är att komplettera den medicinska vården med psykosocial kunskap utifrån en helhetssyn. I ditt uppdrag erbjuder du psykosocialt stöd till patienter och deras närstående. Det kan innebära samtal i olika former såsom individuella samtal, parsamtal eller familjesamtal. Samtalets inriktning kan vara stödjande, kris, bearbetande eller existentiella.
Vi har särskilt fokus på barn som anhöriga och deras behov. I arbetet kan det även ingå att hålla i olika gruppaktiviteter.
Kuratorn har dessutom en samordnande funktion, att vara länk mellan sjukvård och det omgivande samhället samt att förmedla information om social lagstiftning och olika former av samhällsstöd.
Din kompetens
Vi söker dig som har socionomexamen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kuratorsarbete inom hälso- och sjukvård och att du har grundläggande psykoterapikompetens (steg 1). Arbetet kräver självständighet och god samarbetsförmåga. Du behöver vara flexibel och kunna ta egna initiativ. Du är van vid att aktivt delta i olika samarbetsformer och har intresse för utvecklings- och förändringsarbeten. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Körkort B är ett krav.
Anställningsform
Visstidsanställning ca ett år. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef kuratorsenheten Henna Schmidt, 079-065 30 07.
Kurator Hanna Qvarnström, 0150-562 09
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på kuratorsenheten!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-01
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
