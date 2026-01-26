Kurator till Kungsholmens Västra Gymnasium
2026-01-26
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner.
Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vi erbjuder
Kungsholmens västra gymnasium är centralt beläget på Campus Konradsberg på Kungsholmen. Skolan har ca 1050 elever med en stark ökningstakt då skolan är populär. Skolan erbjuder studier på Ekonomi med inriktningarna ekonomi och juridik, Naturvetenskapliga programmet inriktning Naturvetenskap, Vård- och omsorgsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Beteendevetenskap och Samhällskunskap.
Läs mer på https://kungsholmensvastragymnasium.stockholm.se.
Din roll
Som kurator har du en viktig roll på skolan och i elevhälsoteamet. Du bistår skolan med kompetens inom sociallagstiftning och samhällsresurser samt utför elevhälsoarbete på individ- grupp- och organisationsnivå. I dina arbetsuppgifter kan ingå att hålla samtal med elever enskilt eller i grupp, klassarbete samt kontakter med vårdnadshavare. En viktig del i ditt arbete är att arbeta uppsökande och förebyggande mot elever som har hög frånvaro eller annan problematik. Vi arbetar förebyggande genom att elevhälsan utifrån sina professioner kan göra föreläsningar i de olika årskurserna vilket har varit ett uppskattat inslag. Du kan även stå för viss handledning och konsultation av övrig skolpersonal, samt medverka i utvecklandet av förebyggande handlingsplaner. Du samarbetar med socialtjänst, BUP, polis, ungdomsmottagningar och andra externa aktörer.
God kännedom om socialtjänstlagen och andra relevanta lagar krävs. Du tillhör skolans EHT-team som består av, förutom dig, ytterligare en kurator, två specialpedagoger, två skolsköterskor, två SYV och tillgång till skolläkare och skolpsykolog. EHT är ett väl fungerande team och du behöver kunna samarbete och arbeta flexibelt mot gemensamma mål för att trivas hos oss.
Din kompetens och erfarenhet
Du har socionomutbildning eller annan motsvarande högskoleutbildning som kvalificerar dig till arbete som skolkurator.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för uppdraget.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
