Kurator till Hud- och STI-mottagningen, Centralsjukhuset Karlstad
Region Värmland / Kuratorjobb / Karlstad Visa alla kuratorjobb i Karlstad
2025-12-23
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Din arbetsplats
Hudsjukvården är länsövergripande och innefattar hud- och STI-mottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad samt behandlingsmottagningar på flera orter i Värmland.
Vi söker nu en kurator för en visstidsanställning på cirka ett år.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Du som kurator är en viktig resurs på hud- och STI- mottagningen. Vi erbjuder dig ett intressant och stimulerande arbete i nära samarbete med andra yrkesprofessioner.
Som kurator arbetar du främst med att bistå patienter med psykosocialt stöd. Samtalsbehandling anpassas till patientens behov och kontaktorsak och är i huvudsak stödjande, rådgivande samtal, krisbehandling, bearbetande samtal och/eller motiverande samtal.
I samtalsbehandling är syftet att försöka stärka möjligheter samt mobilisera resurser för individen att hantera yttre samt inre påfrestningar. Kuratorn på Hud- och STI- mottagningen har ett delat uppdrag mellan samtalsstöd och smittspårning.
Kuratorn arbetar med smittspårning av könssjukdomarna klamydia, gonorré och syfilis enligt Smittskyddslagen (SmL), som görs inom fem arbetsdagar. Du arbetar även med preventivt arbete i STI-frågor samt med samverkan internt och externt.
Möjlighet till extern handledning en gång per månad ges samt att delta i nätverket för kuratorer inom somatiska slutenvården.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Meriterande är om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Ett plus är om du har erfarenhet av smittspårning men det är inget krav. Du står för en öppen människosyn, är engagerad och intresserad av att vara delaktig i verksamhetens utvecklingsarbete. Du är självständig, ansvarstagande och har en god förmåga till samarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där vi värdesätter hög social kompetens och ett gott bemötande.
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252474". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Hud, Hudklinik, Mottagning CSK Kontakt
Josefin Hellberg, avdelningschef 010-8315917 Jobbnummer
9662308