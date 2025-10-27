Kurator till heldygnsvården, Specialistpsykiatrin Växjö
2025-10-27
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna i Region Kronoberg bedriver en modern och specialiserad psykiatrisk vård i samverkan med närstående och andra vårdgivare. Vi eftersträvar en god arbetsmiljö med motiverade och kompetenta medarbetare. Vi ser det som en förutsättning för att lyckas med vårt uppdrag. Verksamheten är organiserad i vårdenheter där personalen kan arbeta i heldygnsvård, öppenvård, dagsjukvård, mobilt team och får följa patienten i hela vårdkedjan. Heldygnsvården består akutavdelningen, allmänpsykiatriska avdelningen, psykosavdelningen och äldrepsykiatriska avdelningen.
Vi söker nu en kurator till vår heldygnsvård för ett föräldravikariat. Är du redo för ett omväxlande arbete där du arbetar tillsammans med erfarna kollegor i ett välfungerande team där du har ett nära samarbete med övriga teammedlemmar - läkare, sjuksköterskor och skötare? Som kurator företräder du den psykosociala kompetensen i teamet och är den som håller dig uppdaterad kring aktuell lagstiftning.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Som kurator inom heldygnsvården arbetar du med:
• psykosocial kartläggning med bedömning och förslag på insatser rörande stöd i vardagen, ekonomi, boende, sysselsättning, relationer
• information och vägledning till patienterna i kontakten med andra myndigheter och verksamheter i samhället
• samverkan med andra aktörer
• information och stöd till närstående vuxna och barn
• att hålla i SIP-möten och nätverksmöten
• att samarbeta med och ge konsultation till kollegor
• att kunna vara behjälplig i ärenden på akutpsykiatriska mottagningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Har du annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig är du också välkommen att söka. Erfarenhet av kurativt arbete inom psykiatrisk vård och/eller av handläggningsarbete inom socialtjänst, samt legitimation är meriterande. Du trivs med att arbeta i team där du bidrar med din kompetens i arbetet kring patienten. Vi ser att du tar egna initiativ, har planeringsförmåga, är ansvarstagande och har vilja och intresse av att arbeta med att utveckla psykiatrisk vård. God samarbetsförmåga ser vi som viktigt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
ÖVRIGT
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab Kontakt
Enhetschef
Johan Svensson johan.k.svensson@kronoberg.se 0470-542806 Jobbnummer
