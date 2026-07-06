Kurator till Habiliteringscenter Flemingsberg barn
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Kurator till Habiliteringscenter Flemingsberg barnPubliceringsdatum2026-07-06Om företaget
Habiliteringscenter Flemingsberg barn är en specialistmottagning i öppenvården som erbjuder och ger insatser till barn 0-17 år med varaktiga funktionsnedsättningar som intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och autism.
Verksamheten bedrivs i ett tvärprofessionellt teamarbete tillsammans med kurator, logoped, psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast, specialpedagog och arbetsterapeut. Här får du möjlighet till bred yrkesmässig utveckling med arbetsuppgifter som det inte enbart finns ett enda rätt svar på. Vår mottagning ligger nära Flemingsbergs centrum mittemot Huddinge sjukhus.Om tjänsten
Som kurator inom habiliteringen får du ett självständigt, omväxlande och stimulerande arbete. Du kommer att arbeta med patienter inom en stor variation av diagnoser och funktionsnedsättningar till exempel cerebral pares, muskelsjukdomar, kromosomavvikelser, autismspektrumdiagnos samt intellektuell funktionsnedsättning
Du kommer att upprätta vård- och åtgärdsplaner i samråd med patienten och dess nätverk för att få en samsyn kring insatser och delaktighet, att ge stödjande vägledande samtal till föräldrar, att kartlägga behov hos barn och familjen, samverka med nätverk, erbjuda information om samhällets stöd, och övrig psykoedukation. Insatser ges såväl individuellt som i grupp-eller workshopsform. Att leda föreläsningar och delta i nätverksmöten som exempelvis SIP-möten är en del av arbetet.
Insatserna planeras efter bedömning kring individens situation och nätverkets förutsättningar och genomförs i samarbete med övriga teammedlemmar.
Om dig
Vi söker dig med socionomexamen eller har annan likvärdig utbildning med erfarenhet som kurator. Vi ser helst att du har erfarenhet av arbete med barn med funktionsnedsättning samt deras nätverk och samhällsstöd. Kunskap om intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd är meriterande.
Hos oss behöver du ha förmågan att kunna samarbeta och drivas av ett kollegialt lärande då du arbetar i nära samarbete med andra yrkeskategorier på din enhet. Du trivs med att arbeta i tvärprofessionella team där du bidrar med din yrkesspecifika kompetens samt i självständigt arbete som kurator. Du har god förmåga att organisera och strukturera ditt arbete samt har lätt för arbetets krav på dokumentation och kommunikation i skrift. Arbetet präglas av variation och förutsätter en förmåga att vara flexibel och initiativrik utifrån patientens fokus. Vi förutsätter att du arbetar utifrån vetenskapligt beprövade metoder och klinisk erfarenhet. Det är viktigt att du är trygg i din yrkesroll och bekväm med att möta människor i kris och sorg. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Tillsvidareanställning, med önskan om start 2026-09-01, eller enligt överenskommelse.
För fler frågor om tjänsten, kontakta:
Michèle Migden-Holm Enhetschef Tel. 08 123 356 04
Aude Brenier Asklöv, bitr. Enhetschef Tel. 08 123 355 94
Kurator Maria Forsström Tel. 08 123 35 588
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Habilitering och Hälsa, Sektion 1 Barn Kontakt
Gunilla Wurtzel, SSR Akademikerförbundet, 08-12340487 Jobbnummer
9992906