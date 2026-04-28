Kurator till Första linjen, Barn- och ungdomspsykiatrin i Ystad
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med och göra verklig skillnad för barn och unga, på riktigt? Hos oss arbetar du nära dem som behöver det som mest, i en verksamhet där tidiga insatser och tillgänglighet står i fokus.
Första linjen inom Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i Region Skåne vänder sig till barn och ungdomar mellan 6 och 17 år med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Här arbetar vi förebyggande, med snabba bedömningar och korta behandlingsinsatser, alltid med barnets bästa i centrum.
Vår mottagning i Ystad är en del av ett större sammanhang som även inkluderar En väg in, Digital behandling samt Forskning och utveckling. Hos oss möts du av ett mindre, engagerat team med stark lagkänsla och ett gemensamt driv att utveckla vården. På mottagningen arbetar kuratorer, medicinsk sekreterare och enhetschef, med tillgång till psykolog och läkare för konsultation.
Här får du en arbetsplats där din kompetens tas tillvara, där idéer välkomnas och där du har möjlighet att påverka både ditt arbete och verksamhetens utveckling.
Arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du självständigt med bedömning och kortare behandlingsinsatser för barn, unga och deras familjer. Arbetet utgår från ett familjeperspektiv där både individen och nätverket runt barnet är viktiga delar i behandlingen.
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Individuella samtal
• Föräldrastöd och familjesamtal
• Digitala behandlingsinsatser
• Information och vägledning kring samhällets stöd och resurser.
Vi arbetar med kortare behandlingsinsatser, ofta med familjeterapeutisk och/eller KBT-inriktning. Arbetet är varierat och flexibelt, och du samarbetar nära dina kollegor i teamet samt med externa aktörer.
Som en naturlig del av arbetet deltar du i teamkonferenser och bidrar till utvecklingen av verksamheten.
Självklart erbjuder vi dig en trygg introduktion och kontinuerlig handledning, så att du får bästa möjliga start och fortsatt utveckling i din roll.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har slutförd socionomexamen med goda språkkunskaper i svenska, i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du har grundläggande utbildning i familjeterapi eller KBT, motsvarande steg 1, legitimation som hälso- och sjukvårdskurator och tidigare erfarenhet av behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer. Vi ser gärna också att du har erfarenhet av gruppbehandling.
För att trivas hos oss tror vi att du är trygg i din yrkesroll och har ett genuint engagemang för barn och ungas välmående. Du arbetar självständigt och strukturerat, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och bidra till teamets gemensamma arbete.
Du är flexibel, lyhörd och har förmåga att möta människor i olika situationer med respekt och professionalitet. Vi värdesätter också att du vill vara med och utveckla verksamheten framåt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
Intervjuer är planerade att hållas den 27:e maj.
Vi tillämpar löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322067".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Katarina Sennström, Enhetschef Katarina.a.sennstrom@skane.se 0724-669415
