Kurator till Distansmottagning habilitering Skåne
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Kuratorjobb / Kristianstad
2026-03-09
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med och forma framtidens habilitering? Under 2024 startade vi Distansmottagning habilitering Skåne, en ny verksamhet där digitala arbetssätt skapar nya möjligheter för patienter och medarbetare. Hos oss arbetar du med patienter i olika åldrar och med varierande diagnoser, samtidigt som du är med och utvecklar en verksamhet där digital vård är en central del.
Som kurator hos oss arbetar du med patienter och närstående genom digitala kontakter och insatser på distans. Arbetet innefattar bland annat individuella patientkontakter, digital första kontakt samt att planera och genomföra lärarledda utbildningar och gruppinsatser digitalt.
Du blir en del av ett tvärprofessionellt team där samarbete och kunskapsutbyte är en naturlig del av arbetet. I rollen ingår också att bidra till utvecklingen av verksamhetens digitala arbetssätt och utbud utifrån patienternas behov. Arbetet sker på distans, med möjlighet att arbeta från en närliggande mottagning inom habiliteringen i mån av plats eller hemifrån.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har socionomexamen. Det är meriterande om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator samt har erfarenhet av arbete inom habilitering. Erfarenhet av digital vård eller distansbaserat arbete ses också som meriterande.
Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. För legitimerade yrken krävs språkkunskaper motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Som person är du engagerad, lösningsfokuserad och har ett intresse för att utveckla digitala arbetssätt inom vården. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team med olika yrkesprofessioner, samtidigt som du kan arbeta självständigt när arbetet kräver det. Vidare är du flexibel och har förmåga att prioritera i ditt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
