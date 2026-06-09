Kurator till BUP mottagning Alingsås, vikariat
Västra Götalandsregionen / Socialsekreterarjobb / Alingsås Visa alla socialsekreterarjobb i Alingsås
2026-06-09
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Alingsås
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Hos oss finns både trygghet, karriärmöjligheter, framåtanda och en stark gemenskap.
Vill du bli en av oss?
Vi eftersträvar en god arbetsmiljö där medarbetarna kan känna arbetsglädje. Tillsammans hjälper vi och stöttar varandra framåt och vänder motgångar till framgångar. Vi har högt i tak, nära till skratt och värnar om varandras hälsa och mående. Utvecklingsarbetet på mottagningen är ett gemensamt ansvar och vi arbetar kontinuerligt tillsammans för att hitta nya framkomliga arbetssätt och strategier för att på bästa sätt hjälpa våra patienter. Vi har startat upp ett arbete med att implementera de olika Regionala Medicinska Riktlinjerna vilket ger ytterligare utvecklingsmöjligheter. Patienter som kommer till vår mottagning ska känna sig mycket väl mottagna. Vi har ett psykodynamiskt, systemteoretiskt, kognitivt och medicinskt perspektiv i behandlingsarbetet och arbetar med barnet/ungdomen, dess familj och nätverket.
Om vår lediga tjänst
Dina arbetsuppgifter kommer att kunna anpassas utifrån dina önskemål i kombination med mottagningens behov. Arbetsuppgifter på mottagningen kan vara bedömningssamtal, akuta och planerade, och/eller utrednings- och behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer. Alla medarbetare som arbetar kliniskt erbjuds mycket goda handledningsmöjligheter. Handledning erbjuds. Utbildning är av största vikt och det finns även här mycket goda möjligheter till vidareutbildning.
Du kommer att arbeta i ett team bestående av läkare, sjuksköterska, psykologer, socionomer och sekreterare. Arbetsplatsen kommer i huvudsak vara förlagd till Alingsås. Mottagningen tillhör organisatoriskt barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås.
Tjänsten är ett vikariat från oktober 2026 tom oktober 2027.Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
BUP-mottagningen Alingsås har till uppgift att bedriva barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård i Alingsås, Lerum, Vårgårda och Herrljunga kommuner. Upptagningsområdet har cirka 20 000 barn och ungdomar i åldern 0-18 år. Mottagningen ligger nära Alingsås sjukhus. Vi har ett väletablerat och gott samarbete med barnmottagning, socialtjänst, skolor och med flera andra samarbetspartners inom området.Profil
Vi söker dig som är socionom eller legitimerad kurator och gärna har erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer. Vidare är det meriterande om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller om du är behörig för en sådan legitimation. Vidareutbildningar inom området är meriterande, speciellt inom familjeterapi. Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.Övrig information
Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur misstanke- och belastningsregistret på alla som erbjuds anställning hos oss.
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Brämultsvägen 53 (visa karta
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501 82 BORÅS Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus, VO psykiatri Kontakt
Juanita Samuelsson, Vision 033-6162032 Jobbnummer
9953867