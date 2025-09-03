Kurator till barnkliniken - gör skillnad för barn & familjer
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Kuratorjobb / Växjö
2025-09-03
På barn- och ungdomskliniken arbetar engagerade medarbetare inom flera olika professioner. Nu söker vi en kurator som vill bli en viktig del av vårt team och bidra med psykosocial kompetens i mötet med barn, ungdomar och deras familjer. Tillsammans sätter vi alltid barnets bästa i fokus, i en prestigelös miljö där allas bidrag är lika viktiga.
Vi möter varje dag svårt sjuka patienter och deras närstående, vilket kräver bred kompetens, flexibilitet och ett nära samarbete mellan olika yrkeskategorier. Vår arbetsmiljö präglas av ständig rörelse och variation, där vi arbetar över avdelnings- och teamgränser. Kulturen hos oss är tillåtande och omtänksam - vi är måna om varandra och tar ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön. För att skapa hållbarhet i arbetet erbjuder vi reflektion, återhämtning och handledning vid behov. Hos oss får du möjlighet att växa i din yrkesroll och bidra till en arbetsplats där engagemang, utveckling och trivsel går hand i hand.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag. Vi erbjuder alla våra anställda olika förmåner och här kan du läsa mer om dem https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Som kurator hos oss bidrar du med psykosocial kompetens till vården. Du arbetar med barn, ungdomar, föräldrar och hela familjer inom både öppenvård och slutenvård. Ditt uppdrag omfattar bland annat att:
* Ge patienter och anhöriga krisstöd, stödsamtal och rådgivande samtal
* Bidra med kunskap kring patientens rättigheter, sociala frågor och samhällets stödinsatser
* Genomföra kortare behandlande insatser vid behov
* Vara ett stöd för kollegor inom ditt kompetensområde genom att handleda och vägleda
* Leda gruppsamtal, hålla informationsträffar och arrangera föreläsningar för personal, anhöriga och patienter.
Du kommer vara en viktig del av vårt paramedicinska team på barnkliniken, och har ett nära samarbete med övriga i kuratorer och psykologer. Samtidigt arbetar du tillsammans med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och andra professioner. Vi värdesätter allas kompetens lika högt och arbetar tillsammans för barnens bästa.
Vi erbjuder dig en individuellt anpassad introduktion med stöd av erfarna kollegor och chef, samt extern handledning tillsammans med dina kollegor.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande utbildning med erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och deras familjer. Du ska gärna ha erfarenhet av konsultation och handledning. Erfarenhet av kortare behandlande insatser och steg 1 utbildning är meriterande.
Arbetet kräver att du är flexibel och snabbt kan anpassa dig till förändringar. Du behöver ha en god förmåga att möta familjer i svåra situationer och kunna skapa förtroendefulla relationer. Vi ser att du har ett genuint engagemang för barn och ungdomars bästa, och trivs med att samarbeta i tvärprofessionella team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi vill att du med din ansökan också skickar med
* Examensintyg
* Relevanta arbetsintyg
