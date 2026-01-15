Kurator till barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård i Hässleholm
2026-01-15
Gör skillnad. Varje dag.
Är fokus på patienten och ett empatiskt förhållningssätt självklarheter för dig? Letar du efter din nästa utmaning där du ges möjlighet att arbeta med varierande arbetsuppgifter tillsammans med engagerade och kunniga kollegor? Då kan det vara just dig vi söker!
Inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet i Hässleholm finns traditionell öppenvård som är basen i den kliniska verksamheten, spädbarnsverksamhet samt tillgång till mellanvårdsinsatser lokaliserad i Kristianstad. Vår mottagning bedrivs i tvärprofessionella team med bred kompetens. Vi har ett kreativt och positivt arbetsklimat i teamet som består av 20 medarbetare av skilda yrkeskategorier såsom psykologer, läkare, kuratorer, skötare, sjuksköterskor och medicinska sekreterare.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
I den här rekryteringen vänder vi oss endast till dig som idag har en anställning inom Region Skåne.
Vi har nu möjligheten att välkomna en kurator till oss!
Som kurator hos oss kommer du framför allt att arbeta med familjearbete, behandling, rådgivning, stöd, bedömning och utredning. Du ingår i det dagliga teamarbetet där din kuratorskompetens kommer väl till användning. Dina arbetsuppgifter består även av nätverksarbete, teamkonferenser och konsultationer. Du kommer att delta i verksamhetens utveckling, utbildningsinsatser och metodutveckling.
Vi är en liten mottagning som samverkar mycket med skola och kommuner för att tillsammans arbeta för våra patienters bästa. Hos oss ges du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och vi värdesätter kompetensutveckling för våra medarbetare. Vi är en trevlig grupp medarbetare som ser fram emot att välkomna dig som vår nya kollega.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom, därtill ser vi gärna att du har psykoterapiutbildning inom kognitiv beteendeterapi (KBT) eller familjeterapi motsvarande steg 1. Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift samt erfarenhet av arbete med barn/ungdomar, familjer och nätverk är även krav för tjänsten. Då resor förekommer i tjänsten krävs också giltigt B-körkort. Har du erfarenhet av arbete inom barnpsykiatri, vuxenpsykiatri, socialtjänst och/eller skola är detta meriterande. Därtill ser vi gärna att du har erfarenhet inom rePULSE och funktionell familjeterapi (FFT).
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad i ditt arbete och kvalitetsmedveten med god problemlösningsförmåga. Du har även god förmåga att fokusera på det väsentliga samt att förmedla detta i tal och skrift. God samarbetsförmåga och ett gott bemötande gentemot både kollegor och patienter ser vi också som självklara egenskaper hos dig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
