Kurator till Barn- och ungdomspsykiatrimottagning i Trelleborg
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Kuratorjobb / Trelleborg Visa alla kuratorjobb i Trelleborg
2025-12-11
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Trelleborg
, Malmö
, Staffanstorp
, Burlöv
, Lund
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vi på barn- och ungdomspsykiatrimottagningen i Trelleborg är en mottagning med 29 medarbetare fördelat på psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, sekreterare och överläkare. Därutöver har vi underläkare, PTP-psykolog och övriga studenter på vår mottagning.
Vi har behov av en kurator och söker därför dig som vill komma och arbeta tillsammans med oss. Vi är ett positivt gäng som bryr oss om varandra, trots höga inflöden av remisser och komplexa ärenden finns det alltid plats för skratt och gemenskap.
Vår största målgrupp på mottagningen är barn och ungdomar som kommer på remiss med frågeställning neuropsykiatrisk problematik. Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en ny kollega till vår trevliga mottagning i Trelleborg! Som kurator hos oss tar du emot nybesök, gör bedömningar, har enskilt behandlingsarbete, är med på samordnad individuell plan (SIP) och andra nätverksarbeten. I arbetet ingår även samarbete med socialtjänst och skola.
Arbetsmiljön värderas högt och vi värnar om ett gott kamratskap med humor och högt i tak. Du kommer till en kompetent och spännande arbetsplats med bitvis högt tempo. Förutom en trevlig och spännande arbetsplats erbjuder vi dig mentorskap med erfaren behandlare. Hos oss har alla en stabil och gemensam värdegrund att stå på.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig med socionomexamen och god svenska (minst C1 enligt Europarådets nivåskala). Steg 1 utbildning i KBT är ett krav eftersom vi arbetar utifrån standardiserade vårdprocesser där KBT kompetens är central. Har du dessutom utbildning i familjeterapi och erfarenhet av barnpsykiatriskt arbete ser vi det som meriterande.
För att du ska lyckas och trivas i din nya roll bör du vara ansvarsfull och mogen, med god förmåga till intern och extern samverkan. Arbetet kräver att du fattar egna beslut och utifrån fasta ramar planerar ditt arbete själv, det krävs därför att du har en god förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter. Ett högt säkerhetstänkt och vana vid att arbeta under sekretess är viktigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
Varmt välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293464". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Irina Landin , Specialistpsykolog Tf enhetschef 0410-75 04 65 Jobbnummer
9640248