Kurator till barn- och ungdomspsykiatri 0-5 år i Hässleholm
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Kuratorjobb / Hässleholm Visa alla kuratorjobb i Hässleholm
2026-07-07
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Inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet i Hässleholm/Kristianstad finns traditionell öppenvård, späd- och småbarnsverksamhet samt tillgång till mellanvårdsinsatser. Verksamheten bedrivs i tvärprofessionella team med bred kompetens. Inom verksamheten har vi också etablerat funktionella team med inriktning mot specifika problemområden. Vi har ett kreativt och positivt arbetsklimat i teamen som består av cirka 20-30 medarbetare på respektive mottagning, av skilda yrkeskategorier såsom; läkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer, kuratorer och medicinska sekreterare.
Späd- och småbarnsverksamheten är förlagd i Hässleholm.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Nu finns en unik möjlighet för dig att vara delaktig i satsningen på att utveckla och arbeta i teamet för späda och små barn i Verksamhetsområdet i Hässleholm! Vi söker nu en kurator som tillsammans med en psykolog ska driva detta arbete framåt.
I arbetsuppgifterna ingår det att utföra barnpsykiatriska bedömningar och kvalificerat samspelsarbete med barn under fem år tillsammans med deras föräldrar. Runt var patient har du nära samarbete med en psykolog eller terapeut. Arbetsuppgifterna inkluderar även regelbunden journalföring samt samverkan med vårdgrannar. Arbetsmiljön värderas högt och vi värnar om ett gott kamratskap med humor och högt i tak.
I tjänsten ingår det även samverkan med vårdgrannar, som exempelvis föräldra- och barnhälsovård, barnklinik, barn- och ungdomshabiliteringen, förskola och socialförvaltning. Du arbetar såväl självständigt som i samarbete med övriga medarbetare i öppenvårdsteamen samt övriga späd- och småbarnsteam i Region Skåne. Vi jobbar ständigt med utveckling och kan erbjuda dig utbildningar av både kortare och mer omfattande karaktär. Resor i tjänsten kan förekomma.
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag.Kvalifikationer
Du som söker har godkänd socionomexamen. Vi ser det som positivt om du har legitimation som hälso- och sjukvårdskurator och/eller grundläggande psykoterapiutbildning. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten. Erfarenhet av barnpsykiatriskt behandlingsarbetet med späd- och småbarnsfamiljer och kunskap om barns tidiga utveckling och anknytning är krav för tjänsten. Det är meriterande om du har utbildning inom samspelsbehandling och vidareutbildning steg 1.
För att trivas i rollen känner du ett starkt engagemang för barn och deras uppväxtvillkor. Arbetet förutsätter att du kan hantera stressfulla situationer med ett lugn och att du är ansvarsfull som person med ett stort intresse av att arbeta med familjer med komplex livs- och familjesituation. Som person är du även stabil, initiativrik och du trivs med att arbeta såväl i team som självständigt. Vi verkar för en arbetsmiljö där regionens värdegrunder finns med oss i vårt dagliga arbete och vi ser gärna att du besitter samma värderingar. Stor vikt kommer att läggas vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan en eventuell anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331269". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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223 81 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Peter Dagius, Enhetschef Bup Hässleholm 0451 - 29 66 24 Jobbnummer
9994722