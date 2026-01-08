Kurator till Barn- och ungdomsentrén, Region Västernorrland
Region Västernorrland / Kuratorjobb / Sundsvall Visa alla kuratorjobb i Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vill du vara en viktig del i att utveckla en ny verksamhet? Välkommen till oss!
Region Västernorrland har beslutat om att lyfta första linjen-uppdraget för barn och unga i åldern 6-17 år med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa som ett särskilt uppdrag inom Primärvården. Verksamheten möter barn och unga från hela länet digitalt och fysiskt och våra mottagningar finns centralt på två orter i länet, Sundsvall och Örnsköldsvik. Nu söker vi en kurator till Barn- och ungdomsentrén i Sundsvall. Tjänsten avser ett vikariat, på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Vi värdesätter teamarbete högt för att tillsammans sköta vårt uppdrag och utveckla vår verksamhet.
Kurator till Barn- och ungdomsentrén, Region VästernorrlandPubliceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Som kurator hos oss arbetar du i team tillsammans med psykologer och arbetsterapeuter med det särskilda uppdraget första linjens psykiatri för barn och unga inom primärvården. Målet är att fånga upp och med tidiga och förebyggande insatser arbeta mot en utveckling av psykisk ohälsa hos barn och unga i Västernorrland.
På mottagningen erbjuder vi föreläsningar, gruppbehandlingar, familj- och individuella behandlingar både fysiskt och digitalt vilket innebär att du som kurator ges möjlighet till god variation i arbetet. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv där barn och ungas utveckling är en viktig utgångspunkt. Primärt är det korta behandlingskontakter där den direkta familjen och det övriga nätverket involveras.
Utöver behandlingsarbetet ingår också att ge konsultation till samverkanspartner inom regionen och kommunen som arbetar med och möter psykisk ohälsa.
Vi söker dig som
Har en socionomexamen
Har B-körkort
Har goda kunskaper i NCS Cross
Det är meriterande om du
Har grundläggande psykoterapiutbildning
Har tidigare erfarenheter av patientarbete gällande psykisk ohälsa och med barn och ungdomar
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Självgående
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
