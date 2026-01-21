Kurator till avdelning 23, Psykiatriska heldygnsvården i Varberg
Region Halland, Psykiatrin Halland / Kuratorjobb / Varberg Visa alla kuratorjobb i Varberg
2026-01-21
Vill du arbeta i en verksamhet där vi tillsammans ständigt förbättrar och utvecklar den psykiatriska vården? Vi kan erbjuda dig ett arbete i en organisation med patienten i fokus, som präglas av vetenskap, beprövad erfarenhet, öppenhet och samverkan.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Kuratorsyrket är den enda professionen inom hälso- och sjukvården med socialrättslig kompetens. För ett så bra behandlingsresultat som möjligt krävs professionsöverskridande arbete i team där vårdens alla kunskapsområden samverkar. Som kurator i den psykiatriska heldygnsvården samordnar du insatser med samhällets olika aktörer, bevakar och tillgodoser patienters behov och rättigheter.
Kuratorns uppdrag och arbetsuppgifter är dels riktade till utskrivningsprocessen, dels mot stödjande och vägledande arbete med patienter och närstående men även andra yrkeskategorier. Exempel på arbetsuppgifter är att delta på rond för att identifiera behov av insatser i planering inför utskrivning samt att kartlägga och samordna vård- och stödbehov i hemmet efter utskrivning. Att tillsammans med sjuksköterska och vård- och stödsamordnare ansvara för arbetet i systemet LifeCare, att delta, planera och samordna SIP (samordnad individuell plan) och UPL (utskrivningsplanering).
Kuratorn erbjuder information, stöd och vägledning till patienten kring vilka insatser som kommun och andra aktörer kan erbjuda, att vara behjälplig i ansökan eller anmälan om god man eller förvaltare. Även psykosocialt behandlingsarbete, innefattande kris- och stödsamtal, rådgivning/vägledning kring att hantera livssituation och bygga upp socialt skyddsnät ingår. En viktig del är att ge stöd till anhöriga och närstående vid behov, samt stöd till barn som är anhörig, och vara behjälplig med orosanmälningar.
Arbetet är både roligt och utmanande samtidigt som det ställer krav på dig att både vara flexibel och arbeta i team, såväl som att kunna arbeta självständigt. Det här är en roll för dig som vill utvecklas vidare i yrket och som person.
Om arbetsplatsen
Vuxenpsykiatriska Heldygnsvården i Varberg är en klinik som består av sex vårdavdelningar och en psykiatrisk akutmottagning. Inom slutenvården finns det i nuläget tre heltidsuppdrag för kuratorer. Det har nu kommit en öppning som gjort att vi kan anställa ytterligare en kurator på heltid till avdelning 23.
På avdelning 23 ger vi specialiserad psykiatrisk hälso- och sjukvård med inriktning psykosvård. Psykossjukdomen är sällan ensam utan medför ofta både kroppslig- och psykisk ohälsa. Patienten är därför i fokus och vården som erbjuds är personcentrerad där arbetet anpassas efter varje patients unika behov. Avdelning 23 arbetar mot olika lagrum som är en grund i det dagliga arbetet. Vi har totalt 12 vårdplatser med inriktningsbeslut om sex platser för personer under lagen om rättspsykiatrisk vård samt sex platser för psykos.
Utöver det täta samarbete vi har med klinikens avdelningar har vi också ett nära samarbete med vuxenpsykiatriska mottagningen (VPM) i Kungsbacka, Varberg och Falkenberg i syfte att stärka vårdkedjan, ge patienten bättre förutsättningar vid utskrivning och minska risken för psykosåterfall. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom. Tidigare erfarenhet av arbete inom sjukvården som kurator, och/eller inom psykiatri eller psykiatrisk heldygnsvård är meriterande.
Du är en person med känsla för ditt yrke. Du anpassar ditt sätt att arbeta och kommunicera efter situation och varje patients individuella behov. Då vi jobbar tvärprofessionellt är det av mycket stor vikt att du har en väl utvecklad förmåga att samarbeta i team, och är flexibel och lösningsfokuserad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
