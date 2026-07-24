Kurator till Ätstörningsteamet, Bup, i Kristianstad
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Kuratorjobb / Kristianstad Visa alla kuratorjobb i Kristianstad
2026-07-24
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Kristianstad
, Hässleholm
, Höör
, Eslöv
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Letar du efter ett inspirerande, omväxlande och engagerande arbete? Vill du arbeta inom en verksamhet där patienten genomgående är i fokus? Varmt välkommen till Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i Kristianstad!
Barnpsykiatri Område Kristianstad vänder sig till barn och ungdomar upp till 18 år och deras familjer i behov av specialistpsykiatri. I området ingår öppenvårdsmottagningarna Kristianstad, Ystad och Hässleholm. På samtliga mottagningar utförs bedömningar, utredningar och behandlingar av barn och ungdomar. På mottagningarna arbetar olika yrkeskategorier såsom läkare, kuratorer, psykologer, medicinska sekreterare, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, fysioterapeut och enhetschefer. Vi bedriver även mellanvård för de patienter som har ett mer omfattande vårdbehov.
Bup i Skåne är sedan flera år en ackrediterad universitetssjukvårdsenhet vilket bland annat innebär att vi har ett nära samarbete med medicinska fakulteten vid Lunds universitet både vad gäller forskning och utbildning. Det akademiska arbetet genomsyrar vår verksamhet, och vi värdesätter intresse och erfarenhet från forskning samt utbildning vid tillsättning av alla våra tjänster.
I Ätstörningsteamet (ÄT-teamet) har vi läkare, sjuksköterska, kurator, familjebehandlare, skötare, fysioterapeut, arbetsterapeut och enhetschef. Teamet har hög kompetens inom området bedömning och behandling av patienter med ätstörningar och deras familjer.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Vi söker nu ytterligare en kurator till vårt team!
Vi bedriver högspecialiserad ätstörningsvård och som kurator i ÄT -teamet har du tillsammans med teamet en viktig och avgörande roll med stort inflytande över arbetet. Patientgruppen har ofta en komplex sjukdomsbild med såväl somatisk som psykiatrisk samsjuklighet. Vi möter patienter med anorexi, bulimi, hetsätningsstörning och ARFID. Familjen är en viktig del i behandlingen och till vissa patienter behöver vi även erbjuda individuell Kognitiv beteendeterapi (KBT), beroende på typ av ätstörning och individens behov. I KBT fokuserar vi på att patienten ska kunna hantera och övervinna rädslor och obehag kopplat till mat.
Arbetsuppgifterna består bland annat av bedömning, samtalsbehandling och psykopedagogiska interventioner. Vårt arbetssätt är flexibelt och personcentrerat med utgångspunkt i regionens standardiserade vårdprocesser, SVP, och i nationella riktlinjer. Samverkan med externa aktörer såsom socialtjänst, skola, habilitering och andra vårdgivare är också en viktig del av ditt arbete.
Därtill medverkar du på teamets behandlingskonferens, handledning och aktuella utvecklingsdagar.
Vi arbetar målmedvetet för att vara en attraktiv arbetsplats och en del i detta är att erbjuda våra medarbetare möjligheter att påverka det egna arbetet. Vi ser därför att du är delaktig i vårt utvecklingsarbete och att din specifika kompetens kan bidra på olika plan. Därtill diskuterar vi gärna möjligheter till vidareutbildning då du landat i din roll hos oss.Kvalifikationer
Du som söker är färdigutbildad socionom, och vi ser gärna att du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Tillhör du en legitimerad yrkesgrupp är språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. För icke legitimationsyrken krävs goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Du har tidigare arbetat som kurator samt behandlande med barn och unga, gärna inom barnpsykiatrin. Därtill är det meriterande om du har vidareutbildning inom KBT steg 1, eller tidigare har arbetat med ätstörningsvård eller familjebehandling. Giltigt B-körkort är ett krav då resor i tjänsten förekommer.
Vi söker en kollega som ser fördelar med samverkan och samarbete både internt och externt. Du har ett stort engagemang, en ödmjukhet och flexibilitet. Eftersom du arbetar i team med övriga professioner på mottagningen är mycket god samarbetsförmåga en förutsättning. En stor del av arbetet kräver även självständighet och därför behöver du vara ansvarfull, ha ett stort engagemang samt både trivas med och ha erfarenhet av självständigt arbete. Vi ser det som en självklarhet att du har ett gott bemötande och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att ske innan eventuell anställning.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336840". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
)
291 33 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Åsa Strandh, Enhetschef 0443092336 Jobbnummer
10010545