Kurator sökes till vuxenhabiliteringen, Varberg
2026-03-11
Vi på Habiliteringen i Falkenberg-Varberg söker nu dig med socionomexamen för att stärka
upp vårt team.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar i ett tvärprofessionellt team med personcentrerat förhållningssätt vilket innebär att man sätter individen med sina unika behov, förmågor och livsberättelser i centrum för vården. Arbetet förläggs på mottagningen och vid behov även utanför mottagningen. Teamet består utöver kurator av arbetsterapeut, logoped, psykolog, fysioterapeut, sjuksköterska och specialpedagog.
Som kurator kommer du att jobba med psykosocialt behandlingsarbete, ge information om samhällsstöd och social lagstiftning. Du kommer även att förmedla kunskap om funktionsnedsättningen till patient och närstående. I uppdraget ingår att samverka med och förmedla kontakt med andra verksamheter samt att vara en kunskapsresurs. En välplanerad introduktion är självklart för oss och du kommer att ha möjlighet till kontinuerligt stöd av kollegor på din arbetsplats och i länet. På Habiliteringen har du regelbunden handledning för både team och yrkesgrupp.
Tjänsterna som utlyses är både tillsvidare samt vikariat på ett år. I din ansökan anger du vilken av tjänsterna du är intresserad av att söka.
Om arbetsplatsen
Habiliteringen i Varberg/Falkenberg är en av fyra mottagningar i Halland som ger habiliterande insatser till barn, unga och vuxna med olika former av funktionsnedsättningar. Avdelningen är indelad i tre team varav två arbetar med barn upp till 18 år och ett med vuxna från 18 år. Tjänsterna är placerade i Varberg men tjänstgöring sker även i Falkenberg. På avdelningen finns en stor samlad erfarenhet och en lust och vilja till ständig utveckling för att möta patienternas behov på bästa sätt.
Vuxenhabiliteringen är HBTQI-diplomerad.
Vi söker dig som har socionomexamen. Erfarenhet av habilitering, teamarbete samt arbete med personer med funktionsnedsättning är meriterande liksom att planera och genomföra gruppverksamhet samt genomföra stödjande samtal.
Vuxenhabiliteringen ansvarar för Falkenberg och Varberg, varför körkort B är ett krav. Leasingbil finns att tillgå. Huvudsakligen kommer du att ha din arbetsplats i Varberg och kommer att utgå därifrån.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, god förmåga att planera och strukturera ditt arbete, tar egna initiativ och är flexibel. Du har ett empatiskt förhållningssätt med förmåga att hålla de professionella ramarna. Du tycker om att vara delaktig i gemensamma frågor på arbetsplatsen och att bidra till ständiga förbättringar. Datorvana förutsätts. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
För dig som blir aktuell för anställning hos oss kommer vi att begära att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret (som du själv begär ut från Polisen) inför beslut om eventuell anställning, utifrån Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som eventuellt kan komma att arbeta med barn.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och intervjuer, vilket innebär att du kan komma att kallas på intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/269".
Detta är ett heltidsjobb.
Region Halland (org.nr 232100-0115)
Region Halland
Isabell Nilsson, Sektionsledare 072-5657871
9789312