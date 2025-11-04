Kurator sökes till kuratorsmottagningen, är du vår nya kollega?
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Kuratorsmottagning 1 Sahlgrenska och Kuratorsmottagning 1 Östra ligger organisatoriskt under verksamhetsområde.
Ambulans och specialiserad sjukvård i hemmet. Verksamheten bedrivs på Sahlgrenska, Högsbo och Östra sjukhuset. En del av verksamheten är inom den specialiserade palliativa vården som utgörs av de palliativa resursteamen (PRT) samt avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och palliativt konsultteam, som alla utgår från Högsbo.
Nu söker vi en kurator med placering på Östra sjukhuset, kuratorsmottagning 1 Östra.
Arbetet bedrivs i såväl öppen-som slutenvård och mot exempelvis akut-och intensivvård, kardiologi, stroke, hematologi och geriatrik med mera.Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
Kuratorn är hälso-och sjukvårdens psykosociala expert. Som kurator inom hälso-och sjukvård är du en resurs för både patienter och närstående. Du arbetar med de konsekvenser som sjukdom och ohälsa medför eller riskerar att medföra, inom områden som rör exempelvis familj, nätverk, sysselsättning och ekonomi. Du bidrar till team, mottagningar och avdelningar med hur den psykosociala situationen påverkar medicinska behandlingsresultat och motverkar medikalisering av psykosocial problematik.
Vilka åtgärder som är aktuella är beroende av behov och situation men kan sammanfattas i:
Kris-och stödsamtal till patienter och/eller närstående.
Samtal som stöd och för förändring i olika skeden av patientens vårdförlopp där patienten exempelvis behöver hjälp att hitta fungerande strategier för att bättre hantera vardagen.
Praktiskt socialt arbete som exempelvis hjälp med ansökningar, intyg, kontakter och samverkan med myndigheter såsom socialtjänst och försäkringskassa.
Information, rådgivning och hänvisning för att ge patienten underlag att agera själv.
Kuratorn har också ett ansvar att uppmärksamma barn som närstående. Arbetsuppgifterna är varierande och med goda utvecklingsmöjligheter. Som anställd på ett universitetssjukhus är du delaktig i utbildning och utveckling. I enhetens uppdrag ingår också att föreläsa, internt såväl som som externt samt att handleda studenter. Du förväntas följa kunskapsutvecklingen inom socialt arbete i hälso-och sjukvård. Beskriv gärna i ditt personliga brev vilka relevanta erfarenheter du har.
Om dig
Du är examinerad socionom, gärna med yrkeslegitimation som hälso-och sjukvårdskurator. Erfarenhet av kuratorsarbete inom hälso-och sjukvård är önskvärt. Det är viktigt att du har god kollegial samarbetsförmåga och förmåga att både dela med dig av din kunskap och lära av andras kunskaper och av att arbeta multidisciplinärt. Du behöver också ha ett genuint intresse för utvecklings- och förbättringsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort för bil är önskvärt men inget krav.
Urval sker fortlöpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
