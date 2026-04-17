Kurator/socionom till akutmottagningen och inom slutenvård
2026-04-17
Vi söker nu 2 kuratorer för att utveckla ett nytt arbetssätt med utgångspunkt från akutmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping.
Vårt erbjudande
For livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.

Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär växelvis arbete på akutmottagningen och på en eller flera internmedicinska slutenvårdsavdelningar.
Som kurator på akutmottagningen möter du patienter med skiftande psykosociala behov tex. ohållbar hemsituation, oro och ångest. I dina arbetsuppgifter ingår också insatser till patienter som har drabbats av svår sjukdom och traumatiska händelser såsom olyckor, misshandel samt anhörigstöd vid dödsfall. Akut psykologiskt krisstöd, kartläggande samtal, stöd vid kontakt med myndigheter och andra samhällsaktörer samt information om samhällets resurser är vanligt förekommande insatser.
Du samarbetar med det multiprofessionella teamet för att ge patienter och anhöriga det psykosociala stöd som behövs i akuta situationer. Eftersom verksamheten präglas av akuta insatser får du ett omväxlande arbete med dagar som vanligtvis inte går att planera i förväg och stundvis ett högt arbetstempo.
Som kurator på slutenvårdavdelning arbetar du främst med kartläggande samtal, krishantering i en förändrad livssituation för både patienter och anhöriga och stöd till patienten och närstående utifrån psykosociala- samt socialrättsliga faktorer i samverkan med det multiprofessionella teamet.
Arbetstiderna är dagtid, måndag till fredag.
Arbetsgrupp
Rehabgruppen är en del av Rörelse och hälsa som ingår i Närsjukvården centrala Östergötland. Enheten tillhandahåller kuratorer, arbetsterapeuter samt fysioterapeuter inom sjukhusets verksamheter. Kuratorerna i Rehabgruppen arbetar mot olika kliniker på universitetssjukhuset och har kontinuerliga yrkesträffar, gemensam handledning samt samverkar vid frånvaro.
Om dig
Vi söker dig som har socionomexamen. Erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård och/eller vidareutbildning inom området samt legitimation som hälso-och sjukvårdskurator är meriterande. Du är intresserad av utveckling och har ett professionellt förhållningssätt samt förmåga att organisera och prioritera ditt arbete. Det är viktigt att du har bra initiativförmåga, är flexibel samt är van vid att arbeta både självständigt och i team med andra yrkeskategorier.
Som person är du trygg och öppen. Vidare trivs du i en verksamhet med varierade arbetsuppgifter, akuta ärenden och ett stundtals högt arbetstempo. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt inneha körkort.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
581 85 LINKÖPING
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rörelse och Hälsa Kontakt
Britt-Marie Adolfsson, Akademikerförbundet britt-marie.adolfsson@regionostergoltand.se 010-1031048 Jobbnummer
