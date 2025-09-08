Kurator/socialpedagog till skola och fritids
Vi på kontoret Lära och växa har hög kompetens inom kollegiet. Tillsammans tar vi ett brett ansvar för kvaliteten som gör skillnad på riktigt, från individ till kommunen som helhet. Hos oss får alla möjlighet att utvecklas och växa i sin roll, i takt med en expanderande kommun. Vi tar beslut med stort engagemang, baserat på verkligheten för ett livsavgörande arbete!
Furuborgskolan är en F-6-skola belägen i Nykvarns kommun, med närhet till både natur och samhälle. Vi har ett aktivt och engagerat fritidshem där elevernas trygghet, utveckling och glädje står i fokus. Här arbetar vi tillsammans för att skapa en stimulerande och inkluderande lärmiljö - både under skoltid och på fritids.
Kurator/socialpedagog till skola och fritidsPubliceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en medarbetare till en kombinerad tjänst som kurator/socialpedagog med arbete på vårt fritidshem. Tjänsten är heltid (100?%) och fördelas mellan följande uppdrag:
Kurator/Socialpedagog (50?%)
Du arbetar främjande och förebyggande i elevhälsoteamet, stöttar elever i behov av samtal, arbetar med närvaro, sociala relationer och bidrar till trygghetsskapande arbete på skolan. Du är en viktig länk mellan elever, personal och vårdnadshavare, och har en naturlig plats i det tvärprofessionella samarbetet.
Tjänst på fritids (50?%)
Du arbetar i vårt fritidshem där du tillsammans med kollegor bidrar till och genomför pedagogiska aktiviteter för elever i blandade åldrar. Du bidrar till en meningsfull och trygg fritidstid där alla barn får utvecklas utifrån sina behov.
Övrig information
Nykvarns kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser det som meriterande om du talar finska.
Vi vill att du innan anställning uppvisar ett utdrag ur belastningsregistretKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har relevant utbildning som socionom, socialpedagog, fritidspedagog eller annan pedagogisk/social inriktning.
• Har erfarenhet av att arbeta med barn och unga i behov av särskilt stöd.
• Har god samarbetsförmåga och är trygg i att möta både elever och vårdnadshavare.
• Har ett professionellt, empatiskt och lågaffektivt förhållningssätt.
• Är flexibel och trivs med att ha varierande arbetsuppgifter i olika miljöer.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete som kurator inom skola.
• Erfarenhet av arbete inom elevhälsa.
• Erfarenhet av arbete på fritidshem.
• Kunskap om NPF och lågaffektivt bemötande.
• Van vid dokumentation och samverkan med externa aktörer.
• Erfarenhet av att arbeta med barn med diabetes typ 1, t.ex. stöd vid blodsockerkontroller, insulinhantering och kontakt med vårdnadshavare.
Vi erbjuder:
• En utvecklande och varierad tjänst i ett engagerat team.
• En skola där samarbete mellan fritids, skola, skolledning och elevhälsa är en självklarhet.
• En trygg arbetsgivare med kollektivavtal och goda anställningsvillkor.Så ansöker du
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "41:2025:042".
Biträdande rektor
Sara Dahlqvist 08-55501325
