Kurator/psykolog till psykosociala teamet på Södertull Din hälsocentral
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle / Kuratorjobb / Gävle Visa alla kuratorjobb i Gävle
2026-02-04
Södertull Din hälsocentral har cirka 40 medarbetare med olika yrkesprofessioner och i dagsläget har vi drygt 7500 listade patienter. Vi bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, hembesök, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi och fysioterapi.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Ofta utgör vi i primärvården första kontaktvägen för patienter med psykisk ohälsa. Det innebär mycket samverkan med övrig medicinsk- och rehabiliteringspersonal på hälsocentralen. Som kurator/psykiatrisjuksköterska/psykolog ansvarar du för psykosociala bedömningar och korttidsinriktade behandlingsinsatser inom det allmänmedicinska kompetensområdet vid exempelvis depressioner, ångest, stressrelaterade sjukdomar, kriser, psykosomatiska tillstånd med mera där patienten är från 18 år. Du arbetar med behovsanpassade behandlingar på individ- och/eller gruppnivå. Våra patienter har även tillgång till internetbaserad kognitiv beteendeterapi om det kan anses vara en lämplig behandlingsform. Arbetet är självständigt och kompetenta kollegor finns att rådfråga vid behov. Vi är en del av tjänsten Min vård Gävleborg som skapar möjlighet till digitala besök för att underlätta kommunikation mellan vård och patient. Tjänsten är ett komplement till dagens vårderbjudande och en viktig pusselbit för att skapa en mer tillgänglig och jämlik vård.
Psykosociala teamet på Södertull Din hälsocentral ingår även i ett större nätverk inom Region Gävleborgs regi i Gävle innehållande professionerna socionom, kurator, psykiatrisjuksköterska och psykolog, där målet är att ha ett gott samarbetsklimat där vi hjälper och stöttar varandra.
Som medarbetare i vårt psykosociala team kommer du bland annat att arbeta med
• bedömning av psykisk ohälsa
• självständigt psykoterapeutiskt och psykosocialt arbete
• individuella samtal och gruppbehandlingar.
Hos oss får du
• regelbunden handledning
• ett gott samarbete med övriga professioner på hälsocentralen.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och är lyhörd i mötet med andra människor. Du planerar och strukturerar ditt arbete effektivt och du tar ansvar för din uppgift. Du är empatisk och har förmåga att sätta dig in i någon annans situation, och du har en god förståelse för människors olika förutsättningar och du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
Som medarbetare i vårt psykosociala team ska du ha
• socionomexamen eller psykiatrisjuksköterskeexamen eller psykologexamen med minst KBT steg 1-utbildning.
För den här tjänsten är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av psykosocialt och psykologiskt behandlingsarbete inom primärvård, men inget krav. Störst vikt lägger vi vid dina personliga egenskaper.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Urval och intervjuer genomförs löpande under ansökningsperioden. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Gävleborg har bildat ett bolag av de offentligt drivna hälsocentralerna- och barnavårdscentralerna i länet. Bolaget ska utveckla primärvården och göra den mer tillgänglig och anpassad efter invånarnas behov.
Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg. Medarbetarna arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/403". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle Kontakt
Deppy Baltzi, vårdenhetschef deppy.baltzi@regiongavleborg.se Jobbnummer
9724033