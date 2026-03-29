Kurator med särskild kunskap om sexuellt våld
2026-03-29
Vill du stötta och stärka unga och unga vuxna som utsatts för sexuellt våld? Sök tjänsten som kurator på Tillsammans!
Om arbetsplatsen
Tillsammans arbetar för ett samhälle fritt från sexuellt våld. Föreningen har idag fyra medarbetare på kansliet (en verksamhetsledare, två kuratorer/verksamhetsutvecklare, en stödsamordnare). Vi arbetar gemensamt för att driva och utveckla verksamheten, som består av stöd individuellt och i grupp, kunskapsspridning och påverkansarbete. Vi på Tillsammans riktar oss mot unga och unga vuxna i ålder 12-30 år, och vår verksamhet vilar på en feministisk och intersektionell förståelse av våld.
Vi erbjuder
Friskvårdsbidrag samt friskvårdstid
Kollektivavtal och tjänstepension
Målstyrd arbetstid, med extra semesterdagar som kompensation
Möjlighet till visst hemarbete Publiceringsdatum2026-03-29Om tjänsten
Som kurator på Tillsammans ger du individuellt samtalsstöd till unga och unga vuxna som utsatts för sexuellt våld. En del av tjänsten (i dagsläget 30%) vigs även till verksamhetsutveckling och kunskapsspridande arbete, t.ex. utveckling av metod och material samt föreläsningar och annat utåtriktat arbete. Tjänsten kan även komma att innefatta att ge praktiskt och/eller medföljande stöd, leda stödgrupper och andra stödjande gruppaktiviteter, samt bemanning av föreningens stödmail.
Som kurator arbetar du nära dina kollegor och får månadsvis handledning av extern handledare. På Tillsammans arbetar vi gemensamt för att driva och utveckla föreningens arbete, vilket innebär att arbetsuppgifter kan variera utifrån verksamhetens behov.
Visst arbete utförs på kvällar och helger.
Vi tror att du:
Delar Föreningen Tillsammans vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld, och du delar vår feministiska och intersektionella förståelse av våldets orsaker och konsekvenser. Du har en mycket god förmåga att bemöta människor i svåra livssituationer med värme, lyhördhet och respekt. Som kollega strävar du efter att bidra till en positiv och stöttande arbetsmiljö, och du trivs både med att arbeta självständigt och i team. Kvalifikationer
Utbildning som socionom, beteendevetare eller motsvarande
Erfarenhet av att arbeta med samtalsstöd
Erfarenhet av att möta våldsutsatta
Mycket god kunskap om sexuellt våld, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Hbtqi-kompetens
Meriterande
Kunskap om trauma, PTSD och dissociation
Erfarenhet av ideellt eller professionellt arbete inom ideell sektor
Erfarenhet av arbete med barn och unga
Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/funktionsvariationer
Erfarenhet av att föreläsa och utveckla metod och material
Vi tror på att olika kompetenser, perspektiv och erfarenheter gör oss starkare och bättre. Vi ser det därför som en fördel att personer vi rekryterar har olika etnisk och social bakgrund, kön, könsidentitet och/eller uttryck, tro, ålder, funktion och sexuell läggning.
Om tjänsten och ansökan
Anställningsform: Fri visstidsanställning t.o.m. 28 februari 2027, med möjlighet till förlängning beroende på bidragsbesked. Vi tillämpar en månads provanställning. Tjänsten omfattas av kollektivavtal (8002 Tjänstemän inom civilsamhället).
Lön: Fast månadslön.
Omfattning: 100 %
Arbetstid: Din arbetstid kommer i huvudsak att vara förlagd till dagtid vardagar, men visst kvälls- och helgarbete förekommer.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Arbetsplats: Tjänsten utgår från Föreningen Tillsammans kontor på Södermalm i Stockholm, möjlighet till visst hemarbete enligt överenskommelse.
Ansökan skall innehålla: Personligt brev samt CV.
Sista dag att ansöka är 19 april
Rekrytering sker löpande, och vi kommer kalla lämpliga personer till intervju även innan sista ansökningsdagen. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsperioden tagit slut.
Skicka din ansökan (personligt brev + CV) till amanda.birging@foreningentillsammans.se
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Amanda Birging, verksamhetsledare, på amanda.birging@foreningentillsammans.se
Det här är Föreningen Tillsammans
Föreningen Tillsammans har en vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld.
Vi är en samhällskritisk kraft som kämpar för att förändra de rådande strukturer och normer som skapar och vidmakthåller det sexuella våldet. Vi erbjuder stöd enskilt och i grupp, sprider kunskap om sexuellt våld och bedriver påverkansarbete för att förbättra situationen för unga som utsatts för sexuellt våld.
Vårt arbete utgår från en feministisk och intersektionell värdegrund. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna, och motsätter oss all form av diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, trosuppfattning och funktionsförmåga. Vår förening har sitt kansli i Stockholm, och vi verkar både lokalt och nationellt. Så ansöker du
E-post: amanda.birging@foreningentillsammans.se
