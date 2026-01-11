Kurator med lång erfarenhet sökes omg till Sandviken

Grünewald-Decker AB / Kuratorjobb / Sandviken
2026-01-11


Vi söker omg en Kurator för ett uppdrag i Sandviken.

Vi söker en skolkurator för kommunalt uppdrag i Sandvikens kommun.

Plats:
Sandvikens kommun, gymnasieskola (arbete på plats - ej distans)

Period:
2026-02-16 - 2026-06-12

Omfattning:
75-100 % (ca 30-40 timmar/vecka)

Arbetstid:
Vardagar, i huvudsak dagtid (övertid förekommer ej)

Publiceringsdatum
2026-01-11

Övrig information
Ingen möjlighet till distansarbete

B-körkort och tillgång till egen bil krävs

Ingen förlängningsoption

Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär arbete som skolkurator inom Sandvikens kommuns gymnasieskola, som en del av elevhälsan. Fokus ligger på psykosocialt stöd till elever, samverkan med skolpersonal samt arbete enligt skolans styrdokument och gällande lagstiftning.

Kvalifikationer
Socionomexamen

Flerårig erfarenhet av arbete som skolkurator (minst ca 2 år)

Mycket god kunskap om skolans styrdokument och socialtjänstlagen

Erfarenhet av arbete inom elevhälsan (meriterande även från gymnasiet och socialtjänsten)

God kommunikativ förmåga i svenska, i tal och skrift

Vana att dokumentera i digitala journalsystem, gärna Prorenata

Personliga egenskaper: strukturerad, trygg i beslutsfattande, kommunikativ, samarbetsinriktad

Sök endast ifall du uppfyller dessa krav och verkligen kan ta uppdraget.
Välkommen med din ansökan redan i dag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Mail
E-post: kontakt@flexvik.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kurator".

Arbetsgivare
Grünewald-Decker AB (org.nr 559363-5104)
811 32  SANDVIKEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
FlexVIK Bemanning

Jobbnummer
9677231

