Kurator med lång erfarenhet sökes omg till Sandviken
Grünewald-Decker AB / Kuratorjobb / Sandviken Visa alla kuratorjobb i Sandviken
2026-01-11
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grünewald-Decker AB i Sandviken
, Gävle
, Norberg
, Leksand
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi söker omg en Kurator för ett uppdrag i Sandviken.
Vi söker en skolkurator för kommunalt uppdrag i Sandvikens kommun.
Plats:
Sandvikens kommun, gymnasieskola (arbete på plats - ej distans)
Period:
2026-02-16 - 2026-06-12
Omfattning:
75-100 % (ca 30-40 timmar/vecka)
Arbetstid:
Vardagar, i huvudsak dagtid (övertid förekommer ej)Publiceringsdatum2026-01-11Övrig information
Ingen möjlighet till distansarbete
B-körkort och tillgång till egen bil krävs
Ingen förlängningsoptionDina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär arbete som skolkurator inom Sandvikens kommuns gymnasieskola, som en del av elevhälsan. Fokus ligger på psykosocialt stöd till elever, samverkan med skolpersonal samt arbete enligt skolans styrdokument och gällande lagstiftning.Kvalifikationer
Socionomexamen
Flerårig erfarenhet av arbete som skolkurator (minst ca 2 år)
Mycket god kunskap om skolans styrdokument och socialtjänstlagen
Erfarenhet av arbete inom elevhälsan (meriterande även från gymnasiet och socialtjänsten)
God kommunikativ förmåga i svenska, i tal och skrift
Vana att dokumentera i digitala journalsystem, gärna Prorenata
Personliga egenskaper: strukturerad, trygg i beslutsfattande, kommunikativ, samarbetsinriktad
Sök endast ifall du uppfyller dessa krav och verkligen kan ta uppdraget.
Välkommen med din ansökan redan i dag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Mail
E-post: kontakt@flexvik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kurator". Arbetsgivare Grünewald-Decker AB
(org.nr 559363-5104)
811 32 SANDVIKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FlexVIK Bemanning Jobbnummer
9677231