Kurator med inriktning mot onkologi till Barn Solna, vikariat
Region Stockholm / Kuratorjobb / Solna Visa alla kuratorjobb i Solna
2026-07-08
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Är du socionom och vill arbeta med socialt arbete inom högspecialiserad barnsjukvård med inriktning mot onkologi? Nu söker vi en kurator till sektion Barn Solna där du får möjlighet att arbeta nära patienter, närstående och multiprofessionella team i en verksamhet med stort fokus på utveckling, samarbete och psykosocialt stöd.
Du erbjuds
individuellt anpassad introduktion
kontinuerlig kompetensutveckling utifrån regionens kompetenssteg för kuratorer
nära samarbete med både kuratorskollegor och andra professioner
möjlighet att arbeta inom högspecialiserad vård och bidra till bästa möjliga stöd för patienter och närstående.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Medicinsk enhet Socialt arbete inom hälso- och sjukvård är en del av Hälsoprofessioner inom Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner. Verksamheten ansvarar för sociala interventioner, psykosocial behandling och närståendestöd i samarbete med sjukhusets olika verksamheter och externa aktörer.
Hos oss blir du en del av en verksamhet i utveckling där olika professioner samverkar kring patienter med komplexa behov. Vi arbetar med höga ambitioner och strävar efter psykosocialt arbete i världsklass.
Nu söker vi en kurator till vår kuratorsgrupp inom sektion Barn Solna med inriktning mot onkologi. Rollen innebär att arbeta med kris-, socialt och psykosocialt utrednings-, bedömnings- och behandlingsarbete utifrån en helhetssyn på människan.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
kris- och stödsamtal med patienter och närstående
arbete i medicinska team där kurator förväntas bidra aktivt
rådgivning i sociala frågor
myndighetskontakter
samarbete med andra vårdgivare och frivilligorganisationer
handledning av socionomstudenter
Tjänsten avser ett vikariat på heltid från 2026-09-01 till 2027-03-31 med placering i Solna.
Vi söker dig som
har personlig mognad och förmåga att möta patienter och närstående i svåra situationer på ett professionellt och tryggt sätt
samarbetar väl med andra och bidrar till goda relationer inom multiprofessionella team
har helhetssyn och ser patientens och närståendes behov ur ett sammanhangsperspektiv
arbetar strukturerat och kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt
är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade behov och situationer i verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. KvalifikationerKvalifikationer
socionomexamen
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
legitimation som hälso- och sjukvårdskurator med behörighet att arbeta i Sverige
erfarenhet av kuratorsarbete inom hälso- och sjukvård
erfarenhet av arbete med svårt sjuka patienter och deras närstående
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner
Kvinnohälsa omfattar all verksamhet inom reproduktionsmedicin, benign gynekologisk vård, graviditets-, förlossnings- och fostermedicinsk vård i både Huddinge och Solna. Vi har även ett nationellt högspecialiserat uppdrag inom fostermedicin. Här kan du läsa mer om oss.
Hälsoprofessioner; fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister, logopeder och psykologer möter patienternas behov och skapar mervärde i samarbetet tillsammans med andra professioner inom sjukhusets alla teman och funktioner.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, hälsoprofessioner Kontakt
Rekryterande chef
Lena Anmyr lena.anmyr@regionstockholm.se 0704203698 Jobbnummer
9997302