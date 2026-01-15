Kurator Med Inriktning Hbtqi Till Kriscentrums Samtalsmottagningar
2026-01-15
Dina arbetsuppgifter
Är du en trygg och kommunikativ person som vill arbeta i en verksamhet där du får möjlighet att göra verklig skillnad för människor i utsatta livssituationer? För att möta ett ökat behov och utveckla vårt arbete ytterligare utökar vi Kriscentrum för mäns och Kriscentrum för kvinnors samtalsmottagningar med ett riktat uppdrag mot våldsutsatta hbtqi-personer.
Tjänsten är en del av samtalsmottagningarnas verksamhet, med ett särskilt fokus på att nå och ge stöd till våldsutsatta hbtqi-personer.
Tjänsten tillhör Kriscentrum VINR som har 26 medarbetare fördelat på två samtalsmottagningar, Kriscentrums skyddade boende och socialsekreterare i samverkan med polisen BINR.
Samtalsmottagningarna arbetar stadenövergripande och erbjuder samtal och psykosocialt stöd till personer som utsatts för hot och våld, eller som själva utsätter sin partner eller expartner för hot och våld. Vi erbjuder även stöd till anhöriga. Arbetet bedrivs genom individuella samtal och, när det är lämpligt, även i grupp.
I rollen som kurator arbetar du individanpassat och traumafokuserat med samtal och psykosocialt stöd, både individuellt och i grupp. En del av uppdraget innebär att arbeta uppsökande och tillgängligt genom att delar av arbetstiden förläggs till Regnbågshusets lokaler. Regnbågshuset är en trygg mötesplats för hbtqi-communityt, dit människor kan komma utan risk för diskriminering eller ifrågasättande, och fungerar som en viktig arena för att sänka trösklarna för våldsutsatta att söka stöd.
Det psykosociala stödet kan även innebära samverkan med andra delar av socialtjänsten, psykiatrin och rättsväsendet. Du bidrar också till kunskapsspridning och metodutveckling inom verksamheten, med utgångspunkt i aktuell forskning och beprövad erfarenhet samt ett normmedvetet och inkluderande förhållningssätt.
Tjänsten är huvudsakligen förlagd till dagtid, men kvällsarbete kan förekomma i samband med gruppverksamhet. Samtalsmottagningarna har sina lokaler i centrala Göteborg och vi erbjuder regelbunden extern handledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som av arbetsgivaren kan bedömas som likvärdig.
Vi ser det även som ett krav att du har kunskap om och erfarenhet av arbete med våld i nära relationer, att du har en grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1), erfarenhet av att arbeta med samtalsstöd och av att möta personer i kris.
Du behöver även ha traumakompetens och kunna arbeta stabiliserande. Du har erfarenhet av och ser vikten i att samverka med andra myndigheter i ditt arbete.
Vi ser det som ett krav att du har ett normmedvetet och inkluderande förhållningssätt samt erfarenhet av arbete i sammanhang där hbtqi-personers situation, livsvillkor och tillgång till stöd varit en relevant del av uppdraget.
Det är meriterande om du har arbetat både med att möta personer som är utsatta och som utsätter andra för våld i en nära relation.
Det är likaså meriterande om du har språkkunskaper som är användbara i kontakten med klienter, exempelvis persiska eller arabiska, för att bättre spegla Göteborgssamhället i arbetsgruppen.
På våra samtalsmottagningar är målgruppen i fokus och det är viktigt att du har ett gott bemötande. Du visar respekt för dom du möter i din yrkesroll och utgår från allas lika värde.
Du kommunicerar och förmedlar information på ett tydligt sätt, och du säkerställer att ditt budskap går fram. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Som person är du självständig. Du har mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Stämmer detta in på dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
I denna rekrytering efterfrågar vi inte personligt brev. Vi vill istället att du svarar på våra urvalsfrågor där du får möjlighet att beskriva din erfarenhet och kompetens inom området.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss!
