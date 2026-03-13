Kurator med barnombudsansvar till Vuxenpsykiatriska mottagningen Kristianst
2026-03-13
Gör skillnad. Varje dag.
Vi har nu möjligheten att välkomna en kurator som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss. Är du en engagerad kurator med utvecklingsfokus som vill ligga i framkant och påverka framtidens öppenvårdspsykiatri? Då kan du vara den vi söker.
Verksamhetsområde (VO) vuxenpsykiatri Kristianstad bedriver öppenvård i Hässleholm, Kristianstad, Simrishamn och Ystad. All slutenvård och akutmottagning ligger i Kristianstad. I vårt upptagningsområde bor cirka 200 000 människor. Vi har ett gott samarbete med kommunerna genom samverkansmöten och vårdplaneringar.
På vår mottagning i Kristianstad arbetar cirka 80 medarbetare utifrån olika yrkesprofessioner. Vårt upptagningsområde innefattar Kristianstad, Östra Göinge och Bromölla kommun där vi bedriver högspecialiserad öppenvård i tvärprofessionella team. Utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter är vårt uppdrag inom specialistpsykiatri att erbjuda våra invånare bedömning, utredning, diagnostik, vård och behandling utifrån den evidens som finns.
Vår verksamhet är en arbetsplats med kompetent och engagerad personal som ständigt jobbar med att utveckla och förbättra mottagningens arbete. Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Nu ska vi tillsätta en ny funktion i vår verksamhet Kurator med barnombudsansvar.
Som kurator är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara enhetens barnombud, där du i din kliniska vardag arbetar förebyggande för barn som anhöriga, med kartläggande barnorienterande samtal samt olika barn och familjeinterventioner. Du arbetar övergripande och är enhetens psykosociala specialist kring frågor som rör barn som anhöriga för såväl patienter, som kollegor och psykosociala samverkanspartners. I arbetsuppgifterna ingår också samordning och nätverksarbete och du är mottagningen ansikte utåt kring barn som anhörigfrågorna.
När du börjar ges du en introduktion anpassad utifrån kunskap och erfarenhet. Verksamheten har pågående utvecklingsarbete och förbättringsarbete inom olika områden, vilket ger dig stora möjligheter att påverka både ditt eget och mottagningens arbete.
Då denna roll är ny på vår mottagning kommer du att få vara med och implementera konceptet tillsammans med processledaren som har mångårig erfarenhet av sättet att arbeta med barn som anhöriga. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har en socionomexamen. Det är starkt meriterande om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Tillhör du en legitimerad yrkesgrupp är språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. För icke legitimationsyrken krävs goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Därutöver ser vi det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom psykiatri
• Arbetat inom Socialtjänsten, barn och familj, som utredare eller familjebehandlare alternativt har annan vana vid att möta barn och föräldrar för stöd
• Kunskap inom det socialrättsliga området
• Utbildning och erfarenhet inom barn- och familjeorienterande samtal
• Kunskap och erfarenhet av befintliga IT-system såsom Melior, Mina planer och Våps.
Detta är en roll för dig som har god samarbetsförmåga, ser möjligheter och är trygg i din yrkesroll. Därtill är du nyfiken, lyhörd och tålmodig. Du tar gärna initiativ och har en god organisationsförmåga. Du har också en god förmåga att tillsammans med patienter och medarbetare upprätta planer samt en vilja att aktivt delta i verksamhetens utvecklingsarbete. Då vi arbetar i team är vi måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid samarbetsförmåga, empatiskt förhållningssätt samt personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
I den här rekryteringen tillämpas löpande urval så varmt välkommen med din ansökan redan idag! Intervjuer planeras hållas i Kristianstad den 13/4, 14/4 samt 21/4.
ÖVRIGT
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Marie-Louise Kvist, Leg. Hälso- och sjukvårdskur 0411 - 89 74 65, MarieLouise.Kvist@skane.se
9794998