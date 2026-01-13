Kurator Förebyggande enheten 0-20 år, Huddinge kommun
2026-01-13
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Familjecentralens kuratorer ingår i Förebyggande enheten 0-20 år som finns inom socialförvaltningen. I enheten ingår även föräldrarådgivare, gruppverksamheten Fridlyst och kommunens fältsekreterare. Enhetens uppdrag är att tidigt upptäcka och ge stöd till barn och deras familjer. Vi arbetar förebyggande, uppsökande och samverkande kring barn och unga 0-20 år och deras familjer.
I Huddinge kommun finns fyra familjecentraler som alla är samlokaliserade med öppna förskolan och har ett nära samarbete med BVC och barnmorskemottagning. Familjecentralen erbjuder blivande föräldrar samt föräldrar med barn 0-6 år en mötesplats där ett samlat och tidigt stöd finns lättillgängligt. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan socialtjänsten, BVC, barnmorskemottagningen samt öppen förskola. Målet för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att tidigt upptäcka och tillgodose olika behov. På familjecentralerna i Huddinge kommun finns tio kuratorer som har gemensamma och regelbundna träffar och extern handledning. Vi söker nu 1 kurator till familjecentralen i Flemingsberg och 1 kurator till Familjecentralen i Vårby gård.
Om arbetet
Familjecentralerna i Flemingsberg och Vårby erbjuder dig en kreativ och utvecklingsinriktad arbetsmiljö i nära samverkan med övriga yrkeskategorier.
Som kurator på en familjecentral arbetar du med förebyggande socialt arbete, vilket kan vara information och rådgivning individuellt och i föräldragrupper, psykosocialt stöd utifrån föräldrarollen samt individuella samtalskontakter. Ditt arbete bedrivs tillsammans med kollegor på familjecentralen, socialtjänstens övriga verksamheter och våra samarbetspartners.
På våra familjecentraler i Flemingsberg och Vårby arbetar vi med det utökade hembesöksprogrammet vilket innebär hembesök i familjer tillsammans med BVC. Vi har även flera gemensamma utvecklingsarbete exempelvis kring språkutveckling. Det finns stora möjligheter att vara med och utveckla verksamheten utifrån behov i området.
Om dig
Vi söker dig som är socionom eller har motsvarande akademisk examen. Vi ser att du har erfarenhet av kvalificerat arbete med barn och familj inom öppenvård och/eller socialtjänst eller på utredning/ behandlingsinstitution.
Vi söker medarbetare med god förmåga att samarbeta med andra professioner samt arbeta med familjer med olika kulturell bakgrund. För ett framgångsrikt arbete behöver du vara relationsskapande, lyhörd och ha förmåga att skapa förtroende. Du ska även kunna planera och strukturera ditt arbete. Vi lägger också stor vikt vid att du är initiativtagande och stimuleras av att driva aktiviteter i verksamheten.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Enhetschef Anette Stork Stjernström: anette.stork-stjernstrom@huddinge.se
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
